藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

歷史文化轉觀光資本！西螺5處文資提報文化部計畫

2025/10/21 16:08

雲林縣定古蹟振文書院，在此次提報計畫中，縣府盼獲補助修復。（記者李文德攝）雲林縣定古蹟振文書院，在此次提報計畫中，縣府盼獲補助修復。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣公告縣內實體文資數量已超過120處，有15件位在西螺鎮。為厚植在地文化實力，縣府從西螺大橋串聯周邊文資群，擬向文化部爭取「2026至2030年再造歷史現場2.0計畫」，初步盤點將把5處文資建築修復再利用，估經費逾4500萬元，盼歷史文化轉為觀光資本。

歷史建築原西螺延平街德春齒科。（記者李文德攝）歷史建築原西螺延平街德春齒科。（記者李文德攝）

縣府文觀處統計，縣內其中實體文資包括古蹟28處、歷史建築89處等，西螺地區更是文化重要節點，鎮內文資包含西螺大橋、振文書院、捷發乾記茶莊、西螺分局長宿舍等15項。

文觀長陳璧君表示，為打造雲中文化觀光廊帶，因此將把振文書院、西螺大橋、分局長宿舍、街長宿舍、德春齒科等5項，向文化部爭取2026至2030年再造歷史現場2.0計畫經費，針對5項建築修復及再利用，盤點至少4500萬元。

歷史建築西螺大橋。（記者李文德攝）歷史建築西螺大橋。（記者李文德攝）

陳璧君舉例，此次爭取計畫經費將用在修復，如縣定古蹟振文書院，因建築主體龜裂、漏水嚴重，將進行修復工程，另外像是如西螺大橋修復及再利用計畫，將由雲林與彰化縣政府建立平台共同執行。

陳璧君表示，雲林西螺鎮近年來因宗教、文化等特色，締造數百萬觀光人潮，因此盼提報計畫後，可以成為從西螺大橋串聯周邊文化建築，打造「西螺文化產業園區」，帶動雲中觀光廊帶，未來也會再向觀光署爭取相關補助，將縣內「香客轉遊客，遊客變常客」的觀光策略奏效。

