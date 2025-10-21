TCCF提案大會吸引國際響應 總獎金破1, 000萬創歷史新高

TCCF PITCHING提案大會受全球市場矚目，今年吸引700件全球提案投件。圖為2024年大會現場。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化內容策進院主辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」將於11月4日至7日在南港展覽館二館7樓登場。今年「TCCF PITCHING 提案大會」獲得國際機構熱烈響應，總獎金突破新台幣1000萬元，創歷年新高。除林志玲首度以個人身分提供150萬元獎金外，法國「國家電影與動畫中心（CNC）」、韓國CJ娛樂、新加坡媒體集團Mediacorp、美國Gold House等單位皆設立專屬獎項，顯示台灣內容產業在國際市場的能見度持續攀升。

文策院董事長王時思表示，TCCF 匯聚眾多國際資源與合作夥伴，已成為亞洲最具代表性的內容產業展會之一，不僅呈現國際級的內容舞台，更以獎項為引擎，推動精彩的原創內容邁向全球市場。期待創作者把握機會，為創意故事爭取到資源活水。

文策院說明，今年提案大會吸引歐、美、亞多國機構及企業響應，參與單位橫跨政府部門、媒體集團與文化基金會。主辦單位指出，國際合作規模與多樣性皆較去年擴大，顯示台灣原創內容的國際競爭力正在提升。

獎項上，「Project 企畫」專場最大獎「TAICCA × CNC Award」由文策院與法國CNC共同設立，提供美金3萬元獎金；「Story 故事」專場則由文策院提供新台幣30萬元獎金，鼓勵影視創意開發。中華電信持續以行動支持台灣內容產業，今年設立「Hami Video最佳創意獎」，獎金60萬元，獎勵具市場潛力與創意突破的團隊。

新加坡媒體集團Mediacorp首度參與設獎，提供50萬元獎金，並開放國際合作機會，期望發掘具跨文化視野與商業潛力的亞洲內容。環境部則成為首個設獎的政府部門，以50萬元獎金支持關注永續議題與具社會影響力的作品；集集創造娛樂也提供同額獎金，鼓勵具國際化價值與IP潛力的華語原創內容。

首次加入的台灣高鐵則設立「台灣高鐵美好旅程獎」，以30萬元獎金鼓勵創作者以影像展現台灣的多元風貌，讓觀眾透過旅行重新發現土地之美。針對IP跨界合作，聯合數位文創將提供現金獎項，發掘具娛樂性與國際潛能的原創作品；榮耀基金會則以現金獎形式，推動影視文本跨界發展至音樂劇與表演藝術領域。

此外，為促進現場交流，今年TCCF將首度舉辦由入場專業人士票選的「我推的故事獎」與「我推的企畫獎」，由業界與觀眾共同選出最受期待的原創作品，進一步拉近創作者與市場之間的距離。

