早鳥票每秒售出逾2.7張的埃及法老展 最早文物距今超過4,500年

奇美博物館將舉辦「埃及之王：法老」特展。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館攜手大英博物館舉辦的「埃及之王：法老」特展未演先轟動，10萬早鳥票1個鐘頭內被搶光，平均每秒售出逾2.7張，狂熱的程度可見一斑，雖然木乃伊沒來，但仍集結了280件稀珍藏品，規模在台灣史上居冠，歷史最久遠的超過4,500年，絕對有看頭。

奇美博物館將舉辦「埃及之王：法老」特展，大門已展開相關布置。（記者吳俊鋒攝）

這也是奇美博物館移至台南都會公園全新開幕以來，文物年代最早的特展，工作團隊全力籌辦中，現已掛出宣傳旗幟，大門前也布置了希臘語法老的文字意象，今年將由埃及之王暫代耶誕樹，營造出不一樣的廣場氛圍。

請繼續往下閱讀...

奇美獨家引進的大英博物館「埃及之王：法老」，將於明年1月29日登場，原本設定5萬張的早鳥票昨天開賣，掀起搶購熱潮，系統一度當機，有的卡在結帳，館方再加碼5萬張早鳥票，仍被「秒殺」，銀行端也延後已預訂者的付款時間，化解爭議，顯見特展受歡迎的程度。

距今約4,700年的浮雕，是「埃及之王：法老」特展中歷史最早的古文物。（圖片版權/大英博物館理事會）

館方強調，展出內容從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕等，是台灣史上最大規模的法老珍藏，讓民眾穿越時空，感受古埃及帝王統御千年的不朽傳奇；一般票也提前於本月28日中午開賣。

策展以「帝王視角」出發，透過「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」等7大主題，探索法老的多元角色，從僅有2公分、工藝精巧的金飾，到重達2噸的宏偉石像，讓民眾能夠感受微小細節中的極致匠心。

奇美博物館罕見地引進總計達28噸的大型石像，磅礡呈現古埃及帝國的宏偉氣勢，內容歷史橫跨近3世紀，從第三王朝至滅亡後的羅馬時期，涵蓋56位法老統治期間的文物；展期將明年1月29日至2027年1月10 日止，將近1年。

奇美博物館攜手大英博物館，將在明年1月舉辦「埃及之王：法老」特展。（奇美博物館提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法