逛展覽

「亮光與暗影」1945前後台灣史料展南投登場 國史館長盼族群理解

2025/10/21 17:51

南投中興新村台灣文獻館舉辦「亮光與暗影」台灣史料展，國史館長陳儀深（左一）出席並主持導覽。（記者劉濱銓攝）南投中興新村台灣文獻館舉辦「亮光與暗影」台灣史料展，國史館長陳儀深（左一）出席並主持導覽。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投中興新村國史館台灣文獻館，今起舉辦「亮光與暗影：1945前後的台灣重要史料微型展」，展出史料與兩蔣、台籍菁英日記內容。國史館長陳儀深出席時表示，展覽展現1945年代的兩面性，一個是歷經8年對日戰爭，一個則是被日本捲入侵略戰爭，兩個群體最後都在台灣生活，透過「亮光與暗影」的呈現，盼促進族群相互理解，共創台灣未來。

台灣文獻館館方表示，該展展出開羅宣言、戰爭終結，一直到國府接收、228事件檔案，以及台籍菁英的史料，當時台灣一方面是脫離日本殖民統治的喜悅，另一方面是面對政府治理失能、經濟失控導致民心思變，最終引爆1947年228事件。

228事件爆發後，當時台籍菁英林獻堂眼見國民政府人員腐敗釀成民變，派兵鎮壓導致許多台人罹難，林因而赴日避居，至死不回台灣，當時林曾在日記寫道，「危邦不入」，「台灣者，危邦、亂邦也」，「概無法律，一任蔣氏之生殺與奪；我若歸去，無異籠中之雞也」。

國史館長陳儀深，出席台灣文獻館「兩蔣日記與台籍菁英日記」座談。（記者劉濱銓攝）國史館長陳儀深，出席台灣文獻館「兩蔣日記與台籍菁英日記」座談。（記者劉濱銓攝）

陳儀深在主持兩蔣與台籍菁英日記座談時表示，林獻堂在228事件被當時政府視為首謀，雖遠走日本，但只要蔣介石有任何動作，林都會發表意見，因此並非拿槍抗爭才是抵抗，林的滯日不歸，也是對蔣的一種抵抗，讓人感到尊敬與同情，希望展覽能讓民眾回顧歷史，重新理解與反思各方說法，以多元視角理解台灣。

