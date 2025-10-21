墨爾本藝穗節「聚焦台灣」 從嬰孩到長者共演「行動英雄」

驫舞劇場《自由步──搖擺歲月》演出照片。（墨爾本藝穗節提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部支持下，駐雪梨台北經濟文化辦事處文化組持續與澳洲墨爾本藝穗節（Melbourne Fringe）合作，於10月14日至18日推出第6屆「聚焦台灣」（Fringe Focus Taiwan）主題節目，邀請台灣團隊驫舞劇場與両両製造聚團參演。開幕活動於墨爾本舉行，駐墨爾本辦事處長呂明澤、墨爾本藝穗節執行長賽門．亞伯拉罕（Simon Abrahams）等人出席。

驫舞劇場《自由步──造山運動》演出照片。（墨爾本藝穗節提供）

呂明澤指出，藝穗節代表挑戰與想像的精神，而台灣透過藝術行動不僅展現「何謂台灣」，更展現「台灣的感覺」。他強調，藝術行動的對話讓世界看見想像力如何成為普世語言，串連不同文化之間的理解與交流。

請繼續往下閱讀...

2025年墨爾本藝穗節以「行動英雄」（Action Heroes）為年度主題，探討藝術參與與公民力量如何驅動改變，鼓勵觀眾成為主動的參與者。本屆「聚焦台灣」策展概念延伸主題精神，邀請台灣藝術家與墨爾本當地嬰孩與長者共演，呈現從生命起點到老年階段的藝術行動者，象徵每一個人都能成為創造改變的「行動英雄」。

驫舞劇場以2部作品呈現｢自由步」系列的延展，作品《自由步──造山運動》（Free Steps─Grand Canyon）結合舞者與紙張的動態雕塑實驗，帶領觀眾以視覺與感官探索身體在空間中移動與變化的可能性。另一部《自由步──搖擺歲月》（Free Steps─Swinging Years）由藝術總監蘇威嘉編舞，與59位墨爾本當地65歲以上的樂齡舞者合作演出，最年輕的舞者為60歲、最年長者90歲。作品透過長者身體經驗與舞動，轉化個人生命歷程為群體表演，展現不同世代的記憶與行動力。

蘇威嘉表示，創作過程最大的挑戰是「讓他們相信他們做得到」。他回憶，這些長者最初對舞蹈感到拘謹，但隨著排練與演出，他們逐漸認識並掌握自己的身體。他形容這場「眾人之舞」讓參與者變得更相信、更了解並更能控制自己的身體，他們柔韌、富含生命智慧的肢體展現，讓現場觀眾流下感動的眼淚。

両両製造聚團《我們需要一朵花》演出照片。（墨爾本藝穗節提供）

另一支由両両製造聚團創作的《我們需要一朵花》（We Need A Flower），以0至24個月嬰兒的身體發展為靈感，探討生命早期的情感連結與動作學習。表演者利用球與沙鈴等日常玩具，引導嬰幼兒自由探索劇場空間，讓觀眾與表演者共同完成一場由「觸摸與互動」構成的表演。節目設計讓嬰孩與成人能同時感受劇場氛圍，經由共處與呼吸，體會生命間的連結。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法