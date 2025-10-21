自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

墨爾本藝穗節「聚焦台灣」 從嬰孩到長者共演「行動英雄」

2025/10/21 19:12

驫舞劇場《自由步──搖擺歲月》演出照片。（墨爾本藝穗節提供）驫舞劇場《自由步──搖擺歲月》演出照片。（墨爾本藝穗節提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部支持下，駐雪梨台北經濟文化辦事處文化組持續與澳洲墨爾本藝穗節（Melbourne Fringe）合作，於10月14日至18日推出第6屆「聚焦台灣」（Fringe Focus Taiwan）主題節目，邀請台灣團隊驫舞劇場與両両製造聚團參演。開幕活動於墨爾本舉行，駐墨爾本辦事處長呂明澤、墨爾本藝穗節執行長賽門．亞伯拉罕（Simon Abrahams）等人出席。

驫舞劇場《自由步──造山運動》演出照片。（墨爾本藝穗節提供）驫舞劇場《自由步──造山運動》演出照片。（墨爾本藝穗節提供）

呂明澤指出，藝穗節代表挑戰與想像的精神，而台灣透過藝術行動不僅展現「何謂台灣」，更展現「台灣的感覺」。他強調，藝術行動的對話讓世界看見想像力如何成為普世語言，串連不同文化之間的理解與交流。

2025年墨爾本藝穗節以「行動英雄」（Action Heroes）為年度主題，探討藝術參與與公民力量如何驅動改變，鼓勵觀眾成為主動的參與者。本屆「聚焦台灣」策展概念延伸主題精神，邀請台灣藝術家與墨爾本當地嬰孩與長者共演，呈現從生命起點到老年階段的藝術行動者，象徵每一個人都能成為創造改變的「行動英雄」。

驫舞劇場以2部作品呈現｢自由步」系列的延展，作品《自由步──造山運動》（Free Steps─Grand Canyon）結合舞者與紙張的動態雕塑實驗，帶領觀眾以視覺與感官探索身體在空間中移動與變化的可能性。另一部《自由步──搖擺歲月》（Free Steps─Swinging Years）由藝術總監蘇威嘉編舞，與59位墨爾本當地65歲以上的樂齡舞者合作演出，最年輕的舞者為60歲、最年長者90歲。作品透過長者身體經驗與舞動，轉化個人生命歷程為群體表演，展現不同世代的記憶與行動力。

蘇威嘉表示，創作過程最大的挑戰是「讓他們相信他們做得到」。他回憶，這些長者最初對舞蹈感到拘謹，但隨著排練與演出，他們逐漸認識並掌握自己的身體。他形容這場「眾人之舞」讓參與者變得更相信、更了解並更能控制自己的身體，他們柔韌、富含生命智慧的肢體展現，讓現場觀眾流下感動的眼淚。

両両製造聚團《我們需要一朵花》演出照片。（墨爾本藝穗節提供）両両製造聚團《我們需要一朵花》演出照片。（墨爾本藝穗節提供）

另一支由両両製造聚團創作的《我們需要一朵花》（We Need A Flower），以0至24個月嬰兒的身體發展為靈感，探討生命早期的情感連結與動作學習。表演者利用球與沙鈴等日常玩具，引導嬰幼兒自由探索劇場空間，讓觀眾與表演者共同完成一場由「觸摸與互動」構成的表演。節目設計讓嬰孩與成人能同時感受劇場氛圍，經由共處與呼吸，體會生命間的連結。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應