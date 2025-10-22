自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

波蘭國寶級爵士歌手 10月23至25日高雄開唱

2025/10/22 13:54

波蘭知名爵士音樂家安娜·瑪莉亞·約佩克，10月23日至25日到高雄演出3天。（高市府提供）波蘭知名爵士音樂家安娜·瑪莉亞·約佩克，10月23日至25日到高雄演出3天。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕爵士樂迷引頸期盼！波蘭知名爵士音樂家安娜·瑪莉亞·約佩克（Anna Maria Jopek），將於10月23日至25日來高雄帶來連續3天的演出，高市府行國處強調，這次音樂會是台波多年交流的文化成果，未來將持續深化與波蘭的合作。

此次透過「Poland - Taiwan Jazz Connection」波蘭爵士音樂系列活動，安娜·瑪莉亞·約佩克將於10月23日至25日特別到高雄與樂迷互動，23日在駁二Banana音樂館、24日於高雄流行音樂中心WiJazz Records、25日於大東文化藝術中心，安娜與爵士小號演奏家Piotr Wojtasik將為高雄帶來精采的爵士樂曲，更將舉辦音樂工作坊「大師班」（Master Class）。

高市府行政暨國際處張硯卿處長指出，高雄與波蘭在各領域合作越來越密切，感謝文化局大力協助，成功媒合波蘭爵士歌手在大東文化藝術中心帶來戶外演出，讓南台灣朋友及高雄市民能享受精彩的爵士音樂。

波蘭爵士歌手安娜去年首度到訪高雄，領銜波蘭及美國爵士四重奏演出，演出場場爆滿。安娜不僅是波蘭國寶級歌手、作曲家與鋼琴家，透過融合爵士、波蘭傳統音樂與古典元素，以獨特的樂曲風格聞名國際，也因向世界推廣波蘭藝術，獲得波蘭復興勳章。

由於去年的演出大獲好評，今年波蘭台北辦事處與高雄市文化局合作，將於25日傍晚5點在大東文化藝術中心辦理戶外音樂會，讓高雄樂迷可以感受波蘭的藝術文化及音樂無國界的迷人魅力。

張硯卿強調，高雄與波蘭情誼深厚，除了共同推動國際藝文交流，也積極拓展城市外交，今年9月與波蘭港灣城市格丁尼亞市締盟，也與波蘭波茲南市（Poznań）、卡托維茲（Katowice）簽署城市合作備忘錄及友好宣言，更促成高雄市仁武高中與卡托維茲歷史悠久的第三中學締結姊妹校，展開實質青年教育交流。

