「市定古蹟德馨堂‧走讀文化祭」25日登場 帶民眾了解祖先開墾的辛勞

桃園市定古蹟德馨堂。（擷取自桃園觀光導覽網）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕伯達宗族會主辦、桃園市政府文化局協辦的「市定古蹟德馨堂‧走讀文化祭」將於25日登場，伯達宗族會理事長陳定弘說，德馨堂保存先人的拓墾歷史記憶，走讀文化祭將安排專人介紹德馨堂的歷史背景，希望讓更多民眾了解祖先開墾的辛勞。

「市定古蹟德馨堂‧走讀文化祭」將安排專人介紹德馨堂的歷史背景。（資料照，桃園市政府提供）

走讀文化祭將於25日上午9點到中午12點在蘆竹區南山路的德馨堂舉辦，除專人導覽並介紹德馨堂歷史外，還有「彩繪福牛」親子體驗活動，希望增添親子互動樂趣，陳定弘說，文化走讀祭除凝聚宗族情誼外，也盼能推廣在地文化資產價值，讓更多人認識德馨堂之美；相關資訊可洽文化局官網（https://culture.tycg.gov.tw）或桃園閩南文化臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tycminnan）。

