羅浮宮珠寶7分鐘被竊 台中綠美圖開館在即保全成焦點

中美館收藏大師葉火城作品「火炎山下」。（台中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕法國巴黎羅浮宮19日發生重大竊案，4名竊賊只花不到7分鐘成功得手8件珍貴王室珠寶逃逸，引發全球嘩然，台中市綠美圖10月28日起試營運，12月13日正式開館，議員何文海今關切其中的市立美術館藏品相關保安是否準備好了，應引以為鑑；台中市文化局長陳佳君說，有注意到羅浮宮案，會非常注意典藏庫加強保全。

中美館收藏大師林之助作品「歸巢」。（台中市府提供）

羅浮宮19日發生重大竊案，竊賊竟只花7分鐘就得手，台中市議員何文海今在議會質詢時指出，台中綠美圖將在12月13日開館，下週28日就要試營運，市立美術館的首展受到注目，將展出20國逾70位國內外藝術家作品，各方除關心首展是否能一炮而紅，因為羅浮宮重大治安事件，他也要求文化局要加強保全，除綠美圖的中美館外，台中市文化局轄管處藝文場館共有6千多件典藏品，文化局除了做好典藏外，也要做好保全。

羅浮宮珠寶7分鐘被竊，台中綠美圖開館在即，台中市議員何文海促加強藏品保全。（記者蘇孟娟攝）

陳佳君指出，綠美圖首展有特別為台中展出的作品，也有借來的作品，每一件都是無價之寶，中美圖已準備好了，典藏庫保全嚴密，目前藏品尚未進駐，但在羅浮宮事件後，中美館特別委託保全公司加強管理，不會讓類似事件發生。

文化局指出，台中市立美術館現已入藏620件中部藝術家作品，收藏不少重量級大師作品，包括台灣膠彩畫之父林之助的膠彩畫〈歸巢〉、極為稀有的馬賽克作品〈秋果〉、中部美術推手葉火城的油畫〈火炎山下〉、人間國寶王清霜的漆藝〈佇聆孔雀〉，以及台灣戰後重要畫家陳銀輝的油畫〈夾道梅花開〉等大師作品，見證台灣藝術發展歷程，更象徵中部藝術能量的凝聚。

