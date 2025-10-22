自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

羅浮宮珠寶7分鐘被竊 台中綠美圖開館在即保全成焦點

2025/10/22 14:00

中美館收藏大師葉火城作品「火炎山下」。（台中市府提供）中美館收藏大師葉火城作品「火炎山下」。（台中市府提供）

中美館收藏大師葉火城作品「火炎山下」。（台中市府提供）中美館收藏大師葉火城作品「火炎山下」。（台中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕法國巴黎羅浮宮19日發生重大竊案，4名竊賊只花不到7分鐘成功得手8件珍貴王室珠寶逃逸，引發全球嘩然，台中市綠美圖10月28日起試營運，12月13日正式開館，議員何文海今關切其中的市立美術館藏品相關保安是否準備好了，應引以為鑑；台中市文化局長陳佳君說，有注意到羅浮宮案，會非常注意典藏庫加強保全。

中美館收藏大師林之助作品「歸巢」。（台中市府提供）中美館收藏大師林之助作品「歸巢」。（台中市府提供）

羅浮宮19日發生重大竊案，竊賊竟只花7分鐘就得手，台中市議員何文海今在議會質詢時指出，台中綠美圖將在12月13日開館，下週28日就要試營運，市立美術館的首展受到注目，將展出20國逾70位國內外藝術家作品，各方除關心首展是否能一炮而紅，因為羅浮宮重大治安事件，他也要求文化局要加強保全，除綠美圖的中美館外，台中市文化局轄管處藝文場館共有6千多件典藏品，文化局除了做好典藏外，也要做好保全。

羅浮宮珠寶7分鐘被竊，台中綠美圖開館在即，台中市議員何文海促加強藏品保全。（記者蘇孟娟攝）羅浮宮珠寶7分鐘被竊，台中綠美圖開館在即，台中市議員何文海促加強藏品保全。（記者蘇孟娟攝）

陳佳君指出，綠美圖首展有特別為台中展出的作品，也有借來的作品，每一件都是無價之寶，中美圖已準備好了，典藏庫保全嚴密，目前藏品尚未進駐，但在羅浮宮事件後，中美館特別委託保全公司加強管理，不會讓類似事件發生。

文化局指出，台中市立美術館現已入藏620件中部藝術家作品，收藏不少重量級大師作品，包括台灣膠彩畫之父林之助的膠彩畫〈歸巢〉、極為稀有的馬賽克作品〈秋果〉、中部美術推手葉火城的油畫〈火炎山下〉、人間國寶王清霜的漆藝〈佇聆孔雀〉，以及台灣戰後重要畫家陳銀輝的油畫〈夾道梅花開〉等大師作品，見證台灣藝術發展歷程，更象徵中部藝術能量的凝聚。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應