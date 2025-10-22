台北白晝之夜掀熱潮！節目開放秒殺 圓山坑道加開午夜入坑時段

《如如在耳》城市聆聽計畫、「夢的蟲洞」環境劇場等多場，因活動場地限制與規劃，開放報名後即刻秒殺。（北市文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北白晝之夜將在11月1日下午2點至11月2日凌晨2點盛大登場。今年以「Hi Story」為主題，回到歷史紋理深厚的圓山地區舉行，活動尚未開演，話題節目即引爆熱潮，包含《如如在耳》城市聆聽計畫、《夢的蟲洞》環境劇場等多場，因活動場地限制與規劃，開放報名後即刻秒殺。

文化局指出，《如如在耳》以極具創意的聲音劇場形式成為今年的驚喜焦點，作品以「城市噪音與永續議題」為主軸，從動物視角虛構一座接受「非人類聽眾」來信的 podcast 電台。（北市文化局提供）

文化局指出，《如如在耳》以極具創意的聲音劇場形式成為今年的驚喜焦點，作品以「城市噪音與永續議題」為主軸，從動物視角虛構一座接受「非人類聽眾」來信的 podcast 電台，結合實時收音與現場演出，帶領觀眾重新傾聽都市共存的多重聲音。詩意的文本與前衛的聲音設計令觀眾耳目一新，成為今年白晝之夜最受矚目的藝術演出之一。當天將視每個場次現場座位狀況，開放現場補位進場，至現場座位額滿為止。

文化局表示，同樣搶手的《夢的蟲洞》環境劇場，首度開放平時封閉的圓山坑道，邀請多位藝術家以錄像、聲音、馬戲與劇場構成十二小時不間斷的沉浸式演出，讓觀眾穿梭夢境與現實、歷史與當下，由於名額受限，報名開放即瞬間額滿，主辦單位特別宣布，11月1日深夜12點至11月2日凌晨2點，將開放民眾現場排隊入場參觀坑道靜態作品，讓錯過報名的觀眾仍有機會親臨現場，一探圓山秘境，數量有限，屆時會於官方社群公布相關資訊。

