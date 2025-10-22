新竹縣客家新曲獎10/25決賽 入圍十強爭奪冠軍

「2025新竹縣客家新曲獎」本週六（25日）決賽，歡迎民眾免費入場欣賞及現場參與人氣獎票選。圖為去年示意圖。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「2025新竹縣客家新曲獎」本週六（25日）決賽！共計72件參賽作品經過初評之後，10組脫穎而出入圍決賽者，25日下午1點30分在文化局演奏廳，角逐最高12萬元的冠軍獎金，並將站上2026大新竹跨年晚會的舞台開唱。

新竹縣長楊文科表示，為鼓勵更多音樂人才投入客家歌曲創作，本屆活動入圍獎金特別提高至2萬元，總獎金達46萬元。25日決賽當天，10組入圍者將現場演繹自己的作品，角逐前3名榮譽，作品還將錄製為數位單曲。

文化局表示，新竹縣客家新曲獎決賽暨頒獎典禮採免費開放入場，除了專業評審的評選外，現場觀眾也能票選出自己最喜愛的「決賽現場人氣獎」。曾拿下客家新曲獎的得主曾仲瑋、陳瑋儒、江晟榮，也將應邀在典禮上演出。