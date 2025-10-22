自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

張大千真跡〈廬山圖〉南下搶先看 警力24小時守護國寶

2025/10/22 17:46

張大千真跡「廬山圖」南美館展出搶先看。（台南市美術館提供）張大千真跡「廬山圖」南美館展出搶先看。（台南市美術館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕法國王冠遭竊震驚藝壇，國寶安全再度成為焦點。台南市美術館「福爾摩沙時代—臺灣美術百年建構」展自今年3月啟動，將於10月25日迎來第3階段，最大亮點即為張大千經典鉅作〈廬山圖〉真跡首度南下展出。市警局與警政署特別布署24小時警力嚴密守護，確保國寶萬無一失。

張大千「廬山圖」局部畫面。（南市美術館提供）張大千「廬山圖」局部畫面。（南市美術館提供）

台南市美術館自去年底向國立故宮博物院申請借展，歷經多月籌備，〈廬山圖〉終於抵達府城。館長龔卓軍特別感謝故宮支持，以及警政署、台南市警察局第二分局全天候維護國寶安全，形容「這不僅是南部觀眾的福音，更是跨館合作的典範」。

張大千〈廬山圖〉南美館展出，警力24小時守護國寶。（南市美術館提供）張大千〈廬山圖〉南美館展出，警力24小時守護國寶。（南市美術館提供）

〈廬山圖〉為張大千晚年潑墨潑彩代表作，也是他生涯最大幅整絹山水。故宮院長蕭宗煌指出，該作是「五百年來一大千」張大千畢生最用功的時代鉅構，氣勢磅礴、技法精湛，堪與歷代山水名家相呼應。文化部於2019年公告〈廬山圖〉為國寶，象徵台灣美術現代化歷程的重要里程碑。

策展人白適銘教授表示，展覽首期曾展出國寶黃土水的〈甘露水〉與重要古物陳澄波的〈清流〉；本期則推出重點作品〈廬山圖〉。前後兩期展件相互呼應，不僅呈現台灣美術在不同時代的發展脈絡與階段性變遷，也凸顯台灣美術從自我探索到積極擁抱世界的歷史轉折。

除張大千鉅作外，本期亦聚焦台南地緣特色創作，展出郭柏川〈臺南運河〉、劉啟祥〈小憩〉、朱玖瑩〈安平鄉土館啟扉致詞〉、許武勇〈臺南普濟殿廟庭〉、沈哲哉〈臺南孔廟〉、曾培堯〈六道輪迴〉、金潤作《觀音落日II》等，呈現藝術家對土地的深厚情感與多元詮釋。

展場更結合AI與浮空投影技術，「藝術家風格演算」互動體驗讓觀眾可生成沈哲哉、蔡草如、林智信等筆觸風格明信片；另以擴增實境重現陳澄波〈清流〉，帶領觀眾走入畫中世界。

「福爾摩沙時代—臺灣美術百年建構」展期至明（2026）年1月4日。（10月13日至24日換展暫停開放）。

