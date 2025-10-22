第21屆雲林文化藝術獎99人得獎 這7人獲最高殊榮貢獻獎

第21屆雲林文化藝術獎共有99人得獎。（記者鄭旭凱攝）

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕第21屆雲林文化藝術獎共有99人得獎，其中7人獲得象徵雲林縣藝文界最高殊榮的「貢獻獎」，7位得獎人中有2位布袋戲人，分別是新興閣掌中劇團長鍾任樑、霹靂國際多媒體戲劇顧問黃逢時。另外還有北港樂團團長陳哲正、旭陽民俗車鼓劇團團長吳現山、台灣文學創作者曾美滿、雲林「白鶴獅陣」保存者黃厚銘以及傳統木作工藝劉鴻林等人。

雲林縣政府指出，雲林文化藝術獎邁入第21屆，包含貢獻獎、文學獎、表演藝術獎、美術獎等四大類，共評選出99位得獎人，得獎名單公布於雲林縣政府文化觀光處網站，而為了為表揚得獎人，預定11月2日下午1時30分在文化觀光處斗六表演廳舉辦頒獎典禮。

文觀處指出，鍾任樑長年投入布袋戲表演藝術的傳承與創新，兼具演師、導演與劇本創作等多重身分，擅長傳統掌中戲演出技藝，包含操偶、口白、唱唸及武場操作，對戲偶製作與戲台設計亦有深入研究，且不僅延續家族劇團的經典風格，更積極投入現代劇場與校園推廣。

黃逢時擔任縣府首席顧問，歷任霹靂國際多媒體戲劇顧問，協助霹靂布袋戲製作與劇情發展，在地方文化與政策推廣上扮演重要角色。是當年轟動台灣的「史艷文」布袋戲的編劇，早期黃俊雄電視布袋戲中不僅擔任編劇更擔任監製。

陳哲正擔任北港樂團團長、北港愛樂協會理事長，繼承父親陳家湖推動音樂的志業，先後組成「北港愛樂協會」、「北港青少年管樂團」，積極推動北港樂團音樂創作及展演；吳現山承襲「民俗藝術終身成就獎」吳天羅說唱大師衣缽，傳承月琴說唱技藝，更在各地演出「車鼓陣」。

本土文學創作者曾美滿筆名阿蠻，曾獲台灣文學獎台語新詩創作金典獎，台文戰線文學獎台語詩頭獎，雲林文化藝術獎新詩首獎，小說首獎及報導文學獎，台中文學獎台語詩第一名，桃城文學獎台語現代詩第一名及華語詩獎，2025年賴清德總統國際書展還將其詩集納入推薦書單。

黃厚銘師承父親黃清塗的白鶴獅製作技術，2023年曾被登錄為雲林縣文化資產「白鶴獅製作技術保存與保存者」，充分掌握與體現白鶴獅製作與修復技術；劉鴻林為文化部認證的大木作、小木作傳統修復匠師，精通日式與漢式大木技藝，具備施作、繪圖、落篙、指揮與工班協調能力，對地方文化保存貢獻良多。

雲林縣長張麗善表示，雲林擁有諸多文化創作者的無私貢獻才得以讓這片土地文化持續發展茁壯。

