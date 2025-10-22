自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

雲門《關不掉的耳朵》明日首演 鄭宗龍×法國作曲艾斯特班茲談「叛逆」的樣子

2025/10/22 19:38

《關不掉的耳朵》雙人舞演出片段。（李佳曄攝，國家兩廳院提供）《關不掉的耳朵》雙人舞演出片段。（李佳曄攝，國家兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕雲門舞集藝術總監鄭宗龍推出全新創作《關不掉的耳朵》，明（23）日晚將於國家戲劇院首演。台北場由國家兩廳院主辦，並與法國國立鳳凰劇院共同製作。作品以「聲音」為出發點，音樂由法國作曲家艾斯特班・費南德茲（Esteban Fernandez）譜寫，聲場設計由杜篤之與杜均堂操刀。

鄭宗龍今日出席記者會時表示，這次創作讓他重新思考「聲音與身體的關係」，聲音不再只是舞台背景，而是驅動舞蹈的主體。他希望觀眾能「被聲音包圍」，從舞者的呼吸到空間的節奏變化，都能感受到聲響如何轉化為舞動的力量。作品中融入許多與台灣自然環境相近的聲音，當這些聲響與費南德茲的電子音樂交織，再加入簫、尺八等木管樂器時，產生了獨特的張力與火花。他說明：「耳朵是聽覺器官，重點還是『聲音』，聲音有天籟、地籟、人籟。籟是竹子發出的聲音，這次創作裡有很多聲音元素，其實滿折騰我的，但也是很棒的機會。」他認為，此作讓他藉由不同藝術家的視角重新定義聆聽與身體的關係，是一次帶有「叛逆」意味的創作嘗試。

《關不掉的耳朵》獨舞演出片段。（李佳曄攝，國家兩廳院提供）《關不掉的耳朵》獨舞演出片段。（李佳曄攝，國家兩廳院提供）

今日彩排記者會中，舞者以群舞、雙人舞及獨舞等段落交錯呈現，舞台上甚至出現取自「廚房」的炒菜聲響，隱喻家庭日常的能量與矛盾。群舞中脫離的獨舞者宛如家庭裡的「black sheep」（叛逆者），象徵個體與群體之間的張力。鄭宗龍談及「叛逆」時指出：「這個時代正走在多元與世代差距的鴻溝上，科技改變生活方式，叛逆或許是一種開端，是為了找尋更貼近時代的個人樣態而需要的勇氣。」

法國作曲家艾斯特班以結合裝置、電聲與實驗音樂見長，此次為《關不掉的耳朵》打造全新音樂結構。他形容這次合作是將「叛逆」（rebellion），轉化成「革命」（revolution），「創作除了加入台灣自然聲音與簫、尺八等木管樂器，我甚至戴著錄音耳機，在廚房中打擊節奏，去找到新的律動。從這次合作後，我想，我再也不會用過去的方式作曲了。」他強調，作品中的音樂每一刻都在變化，且不重複，「我希望音樂能創造出一種無法被關掉的感覺，讓聲音與舞者的身體在劇場每個角落流動，滲入觀眾感官。」

《關不掉的耳朵》群舞演出片段。（李佳曄攝，國家兩廳院提供）《關不掉的耳朵》群舞演出片段。（李佳曄攝，國家兩廳院提供）

《關不掉的耳朵》以聲音為連結東西文化的語言，在多重音場與節奏衝突之間，尋找身體的叛逆與釋放。作品將於10月23日至26日在台北國家戲劇院首演，11月將巡演至台中國家歌劇院與高雄衛武營國家藝術文化中心。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應