雲門《關不掉的耳朵》明日首演 鄭宗龍×法國作曲艾斯特班茲談「叛逆」的樣子

《關不掉的耳朵》雙人舞演出片段。（李佳曄攝，國家兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕雲門舞集藝術總監鄭宗龍推出全新創作《關不掉的耳朵》，明（23）日晚將於國家戲劇院首演。台北場由國家兩廳院主辦，並與法國國立鳳凰劇院共同製作。作品以「聲音」為出發點，音樂由法國作曲家艾斯特班・費南德茲（Esteban Fernandez）譜寫，聲場設計由杜篤之與杜均堂操刀。

鄭宗龍今日出席記者會時表示，這次創作讓他重新思考「聲音與身體的關係」，聲音不再只是舞台背景，而是驅動舞蹈的主體。他希望觀眾能「被聲音包圍」，從舞者的呼吸到空間的節奏變化，都能感受到聲響如何轉化為舞動的力量。作品中融入許多與台灣自然環境相近的聲音，當這些聲響與費南德茲的電子音樂交織，再加入簫、尺八等木管樂器時，產生了獨特的張力與火花。他說明：「耳朵是聽覺器官，重點還是『聲音』，聲音有天籟、地籟、人籟。籟是竹子發出的聲音，這次創作裡有很多聲音元素，其實滿折騰我的，但也是很棒的機會。」他認為，此作讓他藉由不同藝術家的視角重新定義聆聽與身體的關係，是一次帶有「叛逆」意味的創作嘗試。

《關不掉的耳朵》獨舞演出片段。（李佳曄攝，國家兩廳院提供）

今日彩排記者會中，舞者以群舞、雙人舞及獨舞等段落交錯呈現，舞台上甚至出現取自「廚房」的炒菜聲響，隱喻家庭日常的能量與矛盾。群舞中脫離的獨舞者宛如家庭裡的「black sheep」（叛逆者），象徵個體與群體之間的張力。鄭宗龍談及「叛逆」時指出：「這個時代正走在多元與世代差距的鴻溝上，科技改變生活方式，叛逆或許是一種開端，是為了找尋更貼近時代的個人樣態而需要的勇氣。」

法國作曲家艾斯特班以結合裝置、電聲與實驗音樂見長，此次為《關不掉的耳朵》打造全新音樂結構。他形容這次合作是將「叛逆」（rebellion），轉化成「革命」（revolution），「創作除了加入台灣自然聲音與簫、尺八等木管樂器，我甚至戴著錄音耳機，在廚房中打擊節奏，去找到新的律動。從這次合作後，我想，我再也不會用過去的方式作曲了。」他強調，作品中的音樂每一刻都在變化，且不重複，「我希望音樂能創造出一種無法被關掉的感覺，讓聲音與舞者的身體在劇場每個角落流動，滲入觀眾感官。」

《關不掉的耳朵》群舞演出片段。（李佳曄攝，國家兩廳院提供）

《關不掉的耳朵》以聲音為連結東西文化的語言，在多重音場與節奏衝突之間，尋找身體的叛逆與釋放。作品將於10月23日至26日在台北國家戲劇院首演，11月將巡演至台中國家歌劇院與高雄衛武營國家藝術文化中心。

