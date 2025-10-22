給台灣的詩 蔣萬安以台語朗讀〈南國哀歌〉：繼續為民主、自由、台灣拚搏

「給時間」由蔣萬安打頭陣，節選賴和的〈南國哀歌〉，全程以台語完成朗誦，傳達與先民並肩抗爭的歷史責任，也召喚世代以自由、尊嚴和未來的深思。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕10月25日是台灣光復節，中華文化永續發展基金會今（22）晚舉辦「給台灣的詩－台灣光復80週年詩歌朗誦會」，邀請台北市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍、資深出版人林載爵、作家渡也等人朗誦節選的詩句，朗誦會以「給時間」、「給時代」、「給未來」三大篇章串連跨世代的聲音。

蔡詩萍朗讀丘逢甲詩作，重現乙未割台以來130年的離散記憶與歷史傷痕，喚起人們對土地和歷史的共鳴。（記者孫唯容攝）

開場由雲力思演唱泰雅古訓揭幕，帶來島嶼先祖的祝福，接續由蔡詩萍朗讀丘逢甲詩作，重現乙未割台以來130年的離散記憶與歷史傷痕，喚起人們對土地和歷史的共鳴。

「給時間」由蔣萬安打頭陣，節選賴和的〈南國哀歌〉，全程以台語完成朗誦，傳達與先民並肩抗爭的歷史責任，也召喚世代以自由、尊嚴和未來的深思。蔣萬安朗誦完畢後表示，透過這段賴和〈南國哀歌〉的節選，向所有先賢致敬，不只透過詩歌追憶歷史，更要珍惜得來不易的成果，也讓他們繼續為民主、自由、為台灣、為中華民國，用盡全力來拚搏。

「給時代」篇章則由楊渡、白靈、蔡詩萍、廖咸浩、宇文正、夜紗、楊宗翰朗誦，作品橫跨戰後到當代社會變遷，范俊逸以〈民歌手〉、〈想你的夜〉、〈曇花〉組成民歌組曲，演唱多元文化的想像。「給未來」篇章由曾貴麟、陳有志與北一女朗誦隊帶來新世代詩作，中和國小合唱團則是壓軸，由詩人夏夏指揮演唱〈奉獻〉等曲。

