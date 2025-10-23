自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

體驗陳芯宜《雲在兩千米》 李遠：台灣累積的文化需要科技幫忙

2025/10/23 02:01

李遠體驗《雲在兩千米》。（記者凌美雪攝）李遠體驗《雲在兩千米》。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「TTXC台灣文化科技大會」首次舉辦國際研討會，連2日議程，昨（22）日在高雄駁二登場，配合今年大會主題「AI共創×內容新經濟」，6場重磅講座邀集來自台灣、英國、日本、韓國、美國等全球的文化科技領域先驅、產業專家與政策決策者，共同探討虛擬製作、沉浸式體驗、IP娛樂應用與創新場域，以及生成式AI的未來發展趨勢。

文化部長李遠出席開幕致詞時表示，他特別前往體驗甫獲威尼斯影展沉浸式大獎的陳芯宜作品《雲在兩千米》，了解為何這部片可以創下TTXC售票10分鐘內完售的紀錄，並展現台灣XR創作在國際舞台的亮眼成果。

陳芯宜最新執導VR創作《雲在兩千米》主視覺海報。（行者影像文化有限公司提供）陳芯宜最新執導VR創作《雲在兩千米》主視覺海報。（行者影像文化有限公司提供）

李遠認為，「每個人看文化科技都有不同的反應」，例如70幾歲也是作家的他認為，欣賞藝術創作往往與自己的經驗連結，文化科技確實對許多人包含他自己，可能還需要重新學習及適應，但是整個世界潮流已經朝著文化科技的路不斷奔走，簡單說，「台灣累積的文化需要科技幫忙」。

因此，文化部近幾年選擇在高雄辦理TTXC台灣文化科技大會，除了呼應總統賴清德的「大南方新矽谷」，更因為高雄這座令人驚豔的城市，從駁二望向遠方的海洋，也正預示著科技將帶著文化走向世界。台灣的年輕一代正努力著以全新的方式詮釋台灣文化，李遠說，「我抱著敬仰而期待的心情面對」，台灣一定會帶著AI、IP、Innovation「3個I」跟著世界潮流發展，而文化部則將繼續扮演支持者的角色，盡力提供資源。

