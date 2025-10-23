自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

非洲豬瘟禁令衝擊吉貝耍夜祭 祭典史無前例「米糕豬」登場

2025/10/23 13:58

受非洲豬瘟疫情禁令影響，今年東山吉貝耍西拉雅族夜祭「拜豬」，將以「米糕豬」替代。（台南市府提供）受非洲豬瘟疫情禁令影響，今年東山吉貝耍西拉雅族夜祭「拜豬」，將以「米糕豬」替代。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國家重要民俗「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」將於10月24日晚登場，然而受非洲豬瘟疫情禁令影響，祭典核心儀式「拜豬」無法如往常進行。面對文化傳統與防疫規範的兩難，部落族人積極尋求替代方案，南市副市長葉澤山隨即啟動跨單位協調，由文化局文資處媒合府城代表性祭品「米糕栫」第三代技藝傳承人黃銅山師傅領軍製作團隊協助，以「米糕」塑形的「米糕豬」將於夜祭史無前例登場，成為文化創新與傳統延續的象徵。

國家重要民俗「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」，祭典核心儀式「拜豬」。（台南市府提供）國家重要民俗「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」，祭典核心儀式「拜豬」。（台南市府提供）

吉貝耍大公廨主委段炎騰表示，豬隻為族人感謝阿立母庇佑的重要祭品，突遭疫情衝擊，拜豬儀式一度陷入難題。所幸黃銅山師傅義助相挺，以府城傳統米糕栫技法製作3隻「米買（Mai）豬」獻給阿立母。段炎騰說，米糕的主要原料為蒸糯米，與祭祀阿立母常用的「米買」一致，經部落長老請示阿立母後亦獲允准，讓今年夜祭得以順利舉行。

黃銅山指出，「米糕栫」是府城特有的祭品文化，源於米與糖在早期皆為珍稀食材，因造型繁複、寓意隆重，常被用於重要祭典。此次能成為吉貝耍夜祭的替代祭品，雖是臨時趕製，但「能為文化出力」義不容辭。

葉澤山表示，這場跨界合作堪稱一場「無形文化資產的支援行動」，展現公部門與民間在危機中守護傳統的默契與決心。豬瘟禁令雖帶來挑戰，卻也突顯吉貝耍部落守護文化的韌性與智慧。葉澤山強調，文化保存並非單一部落的責任，而是整個社會的共同信念，市府將與部落並肩同行，共度疫情難關，守護這項珍貴的文化傳統。

