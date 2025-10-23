台荷藝術家合作 共創環南市場新地標「紫氣東來，風味飄香」

台北市文化局今（23）於環南市場舉辦「紫氣東來，風味飄香」公共藝術作品發表會。作品由荷蘭藝術家阿爾諾．科寧Arno Coenen與台灣工藝師跨國合作，透過融合剪黏、類交趾陶、馬賽克與瓷器彩繪等技藝。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市文化局今（23）於環南市場舉辦「紫氣東來，風味飄香」公共藝術作品發表會。作品由荷蘭藝術家阿爾諾．科寧Arno Coenen與台灣工藝師跨國合作，透過融合剪黏、類交趾陶、馬賽克與瓷器彩繪等技藝。阿爾諾·科寧Arno Coenen表示，這次作品納入經典台灣元素以及荷蘭的傳統色台夫特藍瓷（Delft Blue），並開創AI科技與傳統工藝融合的新典範。

在製作過程中，工藝師們運用了多項繁複技法：法華彩大師張美雲在「環南風味」瓷盤的製作中，彩盤以700至800度素坯上色，再逐層堆疊釉彩，經1200度高溫燒製呈現細膩的層次感，反覆調製顏色、控制釉彩層次與燒製細節，讓AI圖像得以具象化。（記者蔡愷恆攝）

文化局長蔡詩萍介紹，本次公共藝術作品「紫氣東來，風味飄香」斥資2500萬元，由3件作品組成，彼此呼應，共同描繪環南市場的文化底蘊與未來願景。除了有以本地與外來食材拼湊而成的龍形雕塑「紫氣東來」，在北一門樓梯牆面上，也能看見8組大型瓷盤構成的「環南風味」作品，經藝術家實地走訪攤商，描繪出從清晨進貨到餐桌上菜的旅程。而在二樓高牆上展開的「城市印象」，勾勒出環南市場做為全國食材集散地與文化樞紐的角色。

藝術家阿爾諾．科寧Arno Coenen表示，這次創作的「紫氣東來」龍形雕塑，以牛肉麵的麵當作龍的主體，並把生薑作為龍角，西瓜與香蕉則成龍背上的麟角，龍身上也藏有許多台灣小吃與知名農產。（記者蔡愷恆攝）

藝術家阿爾諾．科寧Arno Coenen表示，這次創作的「紫氣東來」龍形雕塑，以牛肉麵的麵當作龍的主體，並把生薑做為龍角，西瓜與香蕉則成龍背上的麟角，龍身上也藏有許多台灣小吃與知名農產。靈感是來自16世紀畫家阿爾欽博托（Giuseppe Archimbaldo），作品融合傳統的台灣元素和荷蘭的台夫特藍瓷（Delft Blue），形成跨文化的象徵。作品在龍年構思、蛇年完成，象徵力量與繁榮，也延續智慧，同時展現人工智慧在藝術中的創新突破。

