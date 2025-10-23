自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

彰化「行」向世界！歐美日外賓看設計展 謝典霖當導覽

2025/10/23 17:14

比利時台北辦事處處長馬徹（右起）、彰化議長謝典霖、縣議員吳韋達，3 人參訪設計展現場體驗彰化製造的輪胎打氣機。（議會提供）比利時台北辦事處處長馬徹（右起）、彰化議長謝典霖、縣議員吳韋達，3 人參訪設計展現場體驗彰化製造的輪胎打氣機。（議會提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化不只「行」，還要「行」向世界！彰化縣議會推動國際交流，議長謝典霖今（23）日接待多位國際友人，邀他們一同參觀主題「彰化行」的2025台灣設計展，用設計當語言，讓世界看見彰化的創新實力。

彰化縣議會推動國際交流，今天招待外賓參觀台灣設計展。（議會提供）彰化縣議會推動國際交流，今天招待外賓參觀台灣設計展。（議會提供）議長謝典霖、比利時台北辦事處長馬徹交換見面禮，行動見證「彰化行向世界」的國際交流。（議會提供）議長謝典霖、比利時台北辦事處長馬徹交換見面禮，行動見證「彰化行向世界」的國際交流。（議會提供）

今天來訪的貴賓陣容強大，包括比利時台北辦事處處長馬徹（Matthieu Branders）、台中美國商會會長貝爾（Adam Bell）、日本台灣交流協會副代表川合現，以及多位國際交換學生。縣議員吳韋達也陪同參訪設計展。

謝典霖說，今年設計展首度移師彰化，集結超過700位設計師、1600家在地業者，全縣百工百業都動起來。展區橫跨彰化、鹿港、彰南三大區域，從城市百景、文化工藝到產業冠軍，都能看見「在台灣製造之前，是彰化製造」的產業精神。未來議會將持續推動國際交流，讓「彰化製造」不只走出去，更要讓世界看見彰化很「行」的軟實力。

「能參加這次設計展非常榮幸，也看見了彰化人的努力與自信。」馬徹稱讚彰化熱情又有創意，並說自己多次造訪彰化，不論鹿港老街、能源轉型或產業創新，都讓他印象深刻。

貝爾也笑說，20多年前初到台灣就常跑彰化，這裡就像鄰居一樣熟悉。這些年看到城市愈來愈進步，設計展讓世界重新認識彰化，也象徵地方與國際的緊密連結。

一行外國貴賓今天在縣議會安排下，參觀台灣設計展，於美術館前廣場合影留念。（議會提供）一行外國貴賓今天在縣議會安排下，參觀台灣設計展，於美術館前廣場合影留念。（議會提供）

參訪團先到縣議會旁、以美術館與武德殿為主的彰化展區，親身感受「在台灣製造之前，是彰化製造」的真諦，接著轉往彰南區展區、田中高鐵站的彰化國際展覽中心，參觀「彰化力、冠軍行」設計主題，見識了在地60家冠軍工廠的創新成果，體現了「Made in ChangHua」的產業韌性。

