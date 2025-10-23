自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

ART TAIPEI 2025開幕！120家畫廊湧入台北世貿一館 交織亞洲的藝術能量

2025/10/23 16:20

第32屆「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」今（23）日在台北世貿中心一館正式開幕。總統賴清德致賀電。（記者董柏廷攝）第32屆「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」今（23）日在台北世貿中心一館正式開幕。總統賴清德致賀電。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第32屆「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」今（23）日在台北世貿中心一館正式開幕。今年以「Intersect：Diversity Equals Togetherness」為主題，聚焦多元共融與亞洲對話。共計有來自6個國家與地區、120家畫廊參與（台灣68家、海外52家），公眾展期將自10月24日至27日，為期４天，將台北打造為亞洲藝術交流的樞紐，總統賴清德與副總統蕭美琴更分別至上賀電。

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢開幕典禮致詞時表示，台北是一座兼具文化底蘊與友善氛圍的城市，畫廊協會希望以這份優雅與包容，迎接世界各地的藝術家與收藏家。「走進ART TAIPEI，感受一場充滿活力與自由的藝術盛會。」

文化部常務次長徐宜君致詞時提到，文化部自2005年起與畫廊協會共同支持台北國際藝術博覽會，成為台灣藝術走向國際的重要平台。她特別指出，2008年成立的「MIT新人推薦特區」至今已推介136位藝術家，見證台灣新生代創作者被世界看見的歷程。

ART TAIPEI不僅是展會，也是一座跨界城市。從展場內的多國畫廊到台北街區的藝術行動，體現「多元、自由、連結」的城市能量。詳詢2025台北國際藝術博覽會官網

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應