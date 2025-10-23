ART TAIPEI 2025開幕！120家畫廊湧入台北世貿一館 交織亞洲的藝術能量

第32屆「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」今（23）日在台北世貿中心一館正式開幕。總統賴清德致賀電。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第32屆「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」今（23）日在台北世貿中心一館正式開幕。今年以「Intersect：Diversity Equals Togetherness」為主題，聚焦多元共融與亞洲對話。共計有來自6個國家與地區、120家畫廊參與（台灣68家、海外52家），公眾展期將自10月24日至27日，為期４天，將台北打造為亞洲藝術交流的樞紐，總統賴清德與副總統蕭美琴更分別至上賀電。

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢開幕典禮致詞時表示，台北是一座兼具文化底蘊與友善氛圍的城市，畫廊協會希望以這份優雅與包容，迎接世界各地的藝術家與收藏家。「走進ART TAIPEI，感受一場充滿活力與自由的藝術盛會。」

文化部常務次長徐宜君致詞時提到，文化部自2005年起與畫廊協會共同支持台北國際藝術博覽會，成為台灣藝術走向國際的重要平台。她特別指出，2008年成立的「MIT新人推薦特區」至今已推介136位藝術家，見證台灣新生代創作者被世界看見的歷程。

ART TAIPEI不僅是展會，也是一座跨界城市。從展場內的多國畫廊到台北街區的藝術行動，體現「多元、自由、連結」的城市能量。詳詢2025台北國際藝術博覽會官網。

