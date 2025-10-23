台北藝術週×ART TAIPEI熱力延燒！3條藝術巴士路線帶你打開「藝術生活地圖」

第32屆「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」開幕，公眾展期將自10月24日至27日。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第32屆「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」今（23）日在台北世貿中心一館盛大開幕，公眾展期將自10月24日至27日。與展會同期舉辦的第2屆「台北藝術週」更自10月18日至11月2日登場，以「8區×8主題」串聯超過百間畫廊、美術館與藝術空間，打造城市級藝術節。

今年首度推出的「藝術巴士」3條主題路線一經開放即刻額滿，開幕週末可見觀眾手持地圖穿梭於信義、南港、大安等區，城市熱度持續升溫。畫廊協會表示，觀眾逛完ART TAIPEI後，可循路線走訪全城畫廊與美術館，體驗「藝術走讀」的新型觀展方式。

請繼續往下閱讀...

第32屆「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」開幕，另將舉辦4場「ART TALK」藝術講座邀請海內外策展人與藝術家對談。（記者董柏廷攝）

此外，另有4場「ART TALK」藝術講座邀請海內外策展人與藝術家對談。10月24日登場的〈超越展示〉由北美館高子衿主持，邀李玉玲與日本藝術家宮島達男共同探討美術館作為社會平台；〈同行──亞洲LGBTQ藝術觀察〉由双方藝廊胡朝聖主持，邀孫啟越、余政達與莊偉慈討論性別與當代創作。

10月25日兩場講座延伸至跨文化議題，〈跨域與共鳴〉探討原住民藝術於當代的話語與實踐，〈後筆墨時代〉則由張頌仁、曾建穎、潘信華等人對談水墨的新方向。

展期內每日安排三場大眾導覽（13:00、15:00、16:00），由專業導覽員帶領觀眾深入了解展區亮點。ART TAIPEI自1992年創辦至今，已成為亞洲歷史最悠久的國際藝術博覽會之一，今年的城市串聯更象徵台北藝術生態的全面進化。詳詢2025台北國際藝術博覽會官網。（https://2025.art-taipei.com/taipei/tw/）

