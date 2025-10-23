金漫獎頒獎典禮 卓榮泰喊話漫畫家畫出「鏟子超人」英雄故事（影音）

〔記者張軒哲／台中報導〕文化部主辦「第16屆金漫獎頒獎典禮」，今（23）日於國立台灣美術館登場，共頒發7項獎項、總獎金高達275萬元。行政院長卓榮泰特別親臨現場，頒發「特別貢獻獎」予資深漫畫編輯黃健和，以表彰其在台灣漫畫產業的傑出貢獻。卓榮泰說，自己閱讀台灣優秀漫畫作品有所感觸，盼能漫畫界能將日前50萬「鏟子超人」湧入花蓮當志工的故事，創作成漫畫。

第16屆金漫獎共有224件作品報名參賽，比前一年成長約3成，歷經激烈的初、複審後，選出入圍作品共計24件。文化部長李遠致詞表示，台灣漫畫從1950年代與1980年代的兩波高峰，走過中間的沉寂，再到今日逐漸開花結果，這一路走來，靠的正是所有漫畫家與產業夥伴的堅持與熱情，讓台灣漫畫在世代接力中不斷開創豐富而多樣的篇章。感謝行政院對文化部年度預算的全力支持，使文化部得以延續並深化多項漫畫政策。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委何欣純致詞表示，以前少女時期也是漫畫迷，閱讀「尼羅河女兒」，自己的孩子現在則是閱讀台灣新一代漫畫家作品；卓榮泰說，自己有所期待，短短時間光復鄉湧入人潮當志工，這就是台灣的精神，期待鏟子超人英雄，可以成為漫畫家畫出來的故事。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法