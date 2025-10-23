自由電子報
藝文 > 即時

NSO「馬勒第3」 有請英國知名次女高音首登台

2025/10/23 17:00

英國次女高音珍妮佛．強斯頓。（NSO提供）英國次女高音珍妮佛．強斯頓。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團自上一個樂季展開3年馬勒計畫，今年第2年，將陸續呈現馬勒的第3、第6與第7號交響曲，並於10月24日晚間在國家音樂廳率先演出馬勒《第3號交響曲》。

NSO音樂總監準．馬寇爾表示，馬勒是晚期浪漫主義時期的作曲家，既承襲浪漫主義的傳統，又展現朝向現代主義過渡的創新。在馬勒的音樂世界裡，內在以豐沛的情感打動人心，外在以規模宏偉的交響編制撼動世人。他的交響曲內涵融合哲理思考、自然元素、風土民俗及個人情感，無止盡地探索著人生中最根本的生死大哉問，有著「一交響、一世界」的美稱。

馬勒《第3號交響曲》是一部充滿自然與生命頌歌的作品，也是他最長的交響曲之一。馬勒曾表示：「與其稱這部作品是一首交響曲，不如說是用盡一切音樂素材去建構的世界。」此曲分為6個樂章，從描繪自然界的景象到讚頌人類與愛的情感層次。第1樂章的銅管開場，如同大地甦醒的呼喚，而隨後的樂章逐步展現花朵、動物、人類、天使乃至愛的哲思，使整部交響曲成為一場壯麗的生命旅程。

音樂會首度邀請到來自英國的次女高音珍妮佛強斯頓，她曾於2021年榮獲英國皇家愛樂協會頒發的歌唱家獎，表彰她對演出和音樂教育的「投入和情感力量」，這次也是強斯頓首訪台演出。詳詢OPENTIX。

