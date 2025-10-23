第32屆ART TAIPEI開幕！MIT新銳展現跨媒材視野 從影像到風景的時代凝視

藝術家劉星佑此次帶來於日本京都與熊本駐村期間完成的新作。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第32屆ART TAIPEI台北國際藝術博覽會今（23）日開幕，今年以「Intersect: Diversity Equals Togetherness」為主題，集結6個國家（地區）共120家畫廊（台灣68家、海外52家）參展，呈現多元且緊密連結的亞洲藝術生態。由文化部指導、畫廊協會主辦的本屆展會，除展現國際藝術市場趨勢，也持續關注台灣當代藝術的創作能量。

每年特別規畫的「MIT｜Made in Taiwan新人推薦特區」是長期受到矚目的平台，今年入選王言然、劉恩霖、郭秉恩、劉星佑、洪聖雄、Riley Tu、陳劭彥與吳尚洋等8位藝術家，作品橫跨雕塑、影像裝置、3D動畫、新媒體、繪畫與攝影等領域，展現新生代藝術家的創作多樣性與觀察深度。其中，劉星佑與陳劭彥同樣以「觀看」為核心，分別透過影像與繪畫探討人如何在感知、記憶與文化之間重建真實，展現對時代的深層觀察與自省。

請繼續往下閱讀...

藝術家陳劭彥長期以黑白繪畫探討「風景」的意象。（記者董柏廷攝）

藝術家劉星佑，此次帶來於日本京都與熊本駐村期間完成的新作，延續其對「台灣藝術中的記憶與再現」的關注。這組作品以京都的歷史文化與九州熊本的自然景觀為對照，透過「觀光、記憶、歷史」3個面向交織，模糊「擺拍」與「記錄」的界線，讓影像在現實與再現之間流動。日常勞動與戰爭記憶並置，使畫面呈現曖昧張力，也回應當代社會中人們如何理解文化與歷史的問題。劉星佑並結合書寫與影像的跨媒材創作，從日本書道中提取重複與裝飾性元素，轉化為抽象筆觸，與攝影互為映照，擴大作品的表現維度。他認為，創作最終指向的是觀看與理解的問題，「在全球化與在地文化並行的當下，如何透過影像辨識文化肌理並回應歷史的重量。｣

同樣入選的陳劭彥，長期以黑白繪畫探討「風景」的意象，他筆下的風景結合身體感知、記憶與時間經驗的再構圖像。陳劭彥運用層層堆疊的筆觸與細微的抖動，營造介於抽象與寫實之間的模糊感，使觀者得以介入與沉思。他受早期影像與動畫經驗啟發，將「算圖」（Rendering）的邏輯轉化為觀看風景的方法，以黑白色調揭示風景的深層結構與真實。他並將創作帶入自然現場，讓天氣、光線與環境條件與繪畫同步發生，尋找人面對未知時的「野性」狀態。「重力風景」系列，以極簡筆觸與觀察力，在自然與虛擬之間建立鮮明藝術語彙，代表新世代藝術家對風景與真實的再思考。

第32屆ART TAIPEI開幕現場。（記者董柏廷攝）

本屆ART TAIPEI公眾展期自10月24日至27日，在台北世界貿易中心1館登場，展覽從展場延伸至城市，呈現多元藝術語境與當代創作的能量，也為新銳藝術家開啟與國際市場對話的平台。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法