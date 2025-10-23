大倉久和菲律賓美食節 用餐加Line抽馬尼拉大倉3天2夜住宿券

大倉久和大飯店今（23）日起至26日，於2樓歐風館推出「菲律賓美食節」。（大倉久和大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕大倉久和大飯店攜手菲律賓馬尼拉大倉飯店，今（23）日起至26日，於2樓歐風館推出「菲律賓美食節」，活動期間午、晚餐時段，遊客可盡情品味馬尼拉大倉飯店主廚精心烹調的道地菲律賓料理之外，凡於活動期間至歐風館用餐並加入大倉久和官方LINE帳號者，可獲得抽獎券1張，有機會獲得由菲律賓馬尼拉大倉酒店款待的3天2夜奢華住宿券1張及菲律賓航空商務艙機票2張。

參加菲律賓美食節相關活動，有機會獲得菲律賓之旅。（大倉久和大飯店提供）

大倉久和大飯店表示，菲律賓料理以多元、豐富的風味聞名，融合亞洲、歐洲與美洲飲食文化精髓。受西班牙與美國殖民歷史影響，其料理結合酸、鹹、甜、香的多層次滋味，並擅用當地盛產的海鮮、椰奶與香料，餐桌上常見加入青檸提味及炭烤與燉煮的料理，展現出溫潤厚實的家鄉味。此次馬尼拉大倉酒店行政副主廚Jerrymie Tamayo率團隊帶來菲律賓料理與傳統小吃，就連菲律賓的街邊經典小吃也能吃得到，而醋醃豬肉（Pork Sinuglaw）、酥脆肉餡青辣椒條（Dynamite Lumpia）、酸橘汁醃鮪魚（Kinilaw na tuna）、菲律賓沙拉（Ensalada Station）更是菲律賓必吃的美食，活動期間前來大倉久和歐風館就能吃得到。

品嘗菲律賓美食之外，還有機會住宿馬尼拉大倉酒店。（大倉久和大飯店提供）

此外，Jerrymie Tamayo還帶來菲律賓最具代表性的國民料理醋燒豬五花Pork Adobo（Braised pork in Vinegar，Soy sauce and Garlic），以豬肉為主食材，搭配醋、醬油與大蒜等基本調味料慢火燉煮，風味獨特、鹹香開胃；這道菜的「Adobo」源自西班牙語，意指「醃漬」或「調味」，但在菲律賓料理中，它已發展出獨有的風格—結合酸香的醋與濃郁的醬油，配上蒜香四溢的調味，經過長時間燉煮，讓豬五花軟嫩入味，無論配飯、夾麵包，或是做為便當主菜，極具層次感，是令人吮指回味的經典家常菜。

馬尼拉大倉酒店行政副主廚Jerrymie Tamayo（中），率領團隊帶來菲律賓的料理與傳統小吃。（大倉久和大飯店提供）

甜點部分，金黃閃耀的菲律賓焦糖布丁（Filipino Leche Flan）口感香甜滑順，被譽為菲律賓甜點之冠；菲式椰奶糯米球Bilo-Bilo則是源自菲律賓的傳統甜點，以糯米粉搓成的小糯米球為主角，搭配椰奶、砂糖以及多種天然食材熬煮而成，常見於菲律賓家庭聚會或節慶時享用，是喜愛東南亞甜品者不可錯過的經典之一。更多相關訊息詳詢大倉久和大飯店官網。

