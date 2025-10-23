自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

狼七《黎明前的回聲》摘下金漫大獎 描繪社會底層青少年生態

2025/10/23 19:39

第16屆金漫獎今頒獎，今年金漫獎計有224件作品報名參賽，件數成長3成。（文化部提供）第16屆金漫獎今頒獎，今年金漫獎計有224件作品報名參賽，件數成長3成。（文化部提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕第16屆金漫獎今頒獎，最大獎「金漫大獎」由狼七《黎明前的回聲》出線；而一生僅能獲得1次的「漫畫新人獎」則由新銳漫畫家藥島《器官拼圖》脫穎而出。今年包括「漫畫新人獎」、「年度漫畫獎」及「金漫大獎」得主可獲文化部獎勵「下一本書」的60萬元獎金。行政院長卓榮泰頒獎時也許願，期盼鏟子超人故事有機會成為漫畫。

第16屆金漫獎今頒獎，最大獎「金漫大獎」由狼七《黎明前的回聲》出線。（文化部提供）第16屆金漫獎今頒獎，最大獎「金漫大獎」由狼七《黎明前的回聲》出線。（文化部提供）

今年金漫獎計有224件作品報名參賽，「跨域應用獎」頒給夢田影像《阿甯咕大戰想像蟲！》動畫影集；「漫畫編輯獎」由《肥羊重生後：無慾．無敵》資深編輯侯名晏獲得。「年度漫畫獎」則包含卓芭子《即使世界末日也要閃閃發光》、嗶哩bili《小屋人類圖鑑》、丁柏晏《地下街的透明少女01》、小莊《潮浪群雄3：那些做電影的人》、NANO HERO《Toby King 托比王1：We share the same sun.》等。網路人氣獎由BL漫畫《Day Off》續作《DAY OFF SEASON 2》奪下，另也頒「特別貢獻獎」予資深編輯黃健和。

卓榮泰致詞提到，出席金漫獎，是因為深刻理解文化工作需要政府大力支持，所以也特別鼓勵所有創作者，從近日50萬鏟子超人進入花蓮協助救災、非洲豬瘟，到運動員在場上的精彩表現，都可以透過大家的想像，天馬行空、毫無框架及拘束的與土地及人民、過去及未來連結，形成台灣這一代可以發展的新興文化系統，如此「金漫獎將會更有意義」。

文化部長李遠表示，感謝卓揆核定國家漫畫館的新建工程，也支持文化部明年預算突破300億元，助各項文化施政，如漫畫獎勵金、中長篇漫畫產製補助、金漫獎、漫畫跨域媒合、翻譯出版獎勵及BFT 2.0等政策推動。對於「3年趕上日本漫畫」的願景，他強調會「拼」下去。台灣成立國家漫畫博物館、台漫能夠成為投射在總統府建築的光雕、進入總統府連續展出3檔特展，這是世界少見，也足見國家的重視。

今年金漫大獎作品《黎明前的回聲》，評審團認為，將台灣街頭青春年少的殘酷黑暗及社會角落成癮家庭成長的孩子，在校園友情和霸凌藥品等失控問題中，藉漫畫家畫筆精準描繪社會底層青少年生態。狼七發表感言時說，不能夠在創作者得獎時，或是有話題、有新聞能量時，才將他們視為台灣之光。也非常感謝文化部提供的補助，給他信心，《黎明前的回聲》才能以商業的形式出現在大家面前，並且獲獎。

