藝文 > 即時

第7屆麗寶雕塑雙年獎揭曉 日本藝術家本鄉芳哉〈空白-坐佇〉獲得金獎

2025/10/23 20:06

「第7屆麗寶雕塑雙年獎」由日本藝術家本鄉芳哉作品〈空白-坐佇The void–ZACHO〉奪得金獎。（麗寶文化藝術基金會提供）「第7屆麗寶雕塑雙年獎」由日本藝術家本鄉芳哉作品〈空白-坐佇The void–ZACHO〉奪得金獎。（麗寶文化藝術基金會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕「第7屆麗寶雕塑雙年獎」頒獎典禮於今（23）日在台北國家音樂廳舉行，本屆共有來自39個國家、195件作品參與徵件，日本藝術家本鄉芳哉（Hongo Yoshiya）作品〈空白-坐佇The void–ZACHO〉奪得金獎，評審對於本鄉芳哉使用鋁板構成的空間，透過雕塑去追尋存在的樣貌，並將其做為現實的呈現，給予高度肯定。本鄉芳哉也表示，透過他的作品，希望能傳達出「每個人都是獨立的個體，同時也是這個世界的一部分，能夠彼此感受、共同體驗生命的連結與意義。」

麗寶集團總裁吳寶田（左）頒獎給第7屆麗寶雕塑雙年獎金獎得主本郷芳哉。（麗寶文化藝術基金會提供）麗寶集團總裁吳寶田（左）頒獎給第7屆麗寶雕塑雙年獎金獎得主本郷芳哉。（麗寶文化藝術基金會提供）

本屆麗寶雕塑雙年獎由英國當代知名雕塑家傑森泰勒（Jason deCaires Taylor）擔任評審團主席，評審陣容包括義大利知名建築師貝內代托．卡梅拉納（Benedetto Camerana）、日本東京藝術大學名譽教授伊藤隆道（Takamichi Ito），以及台灣雕塑大師黎志文、韓旭東。傑森泰勒表示，此次的參賽作品風格多元，是一個非常強勁且精采的參賽陣容。本屆銀獎由中國藝術家侯曉飛〈人類簡史〉獲得，他以樹脂和壓克力顏料刻劃出8位人物的雕塑品，將人的心理情緒物化，表現現實生活中人的心理狀態和精神面貌；日本藝術家四方謙一（Shikata Kenichi）以作品〈光之舞步-事件軌跡Dancing Rays – Sequence of Events〉奪得銅獎；台灣藝術家陳君岱的作品〈行簡〉獲評審獎。

麗寶雕塑雙年獎2025-2026年共同主辦國義大利與奧地利兩國代表交接，左起義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文、麗寶集團總裁吳寶田、奧地利台北辦事處處長何士誠。（麗寶文化藝術基金會提供）麗寶雕塑雙年獎2025-2026年共同主辦國義大利與奧地利兩國代表交接，左起義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文、麗寶集團總裁吳寶田、奧地利台北辦事處處長何士誠。（麗寶文化藝術基金會提供）

「第7屆麗寶雕塑雙年獎」今（23）日舉辦頒獎典禮。（麗寶文化藝術基金會提供）「第7屆麗寶雕塑雙年獎」今（23）日舉辦頒獎典禮。（麗寶文化藝術基金會提供）

總獎金高達500萬元的麗寶雕塑雙年獎，其設立宗旨為鼓勵藝術家展現創造力和獨特視角，並在不同文化之間建立起橋梁，體現多元文化的融合，麗寶集團總裁吳寶田表示：期待透過國際藝術家們的精采作品，共同見證雕塑藝術的魅力。」他也當場宣布第8屆麗寶雕塑雙年獎的合辦國家為奧地利。奧地利台北辦事處代表何士誠（Christian Helbig）現場致詞表示，很榮幸成爲下一屆主辦，期待藝術家創作出更多的作品，「讓藝術文化就像陽光和水一樣，成為我們的日常。」

