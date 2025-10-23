當照片太真、AI太快 藝術家林浩白寫實畫守住「慢」觀看

林浩白〈韶光 No.16〉油彩、畫布。2025。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第32屆ART TAIPEI台北國際藝術博覽會，今（23）日於台北世界貿易中心1館正式開幕。本屆以 「Intersect: Diversity Equals Togetherness為核心，集結6個國家／地區、120家畫廊（台灣68家、海外52家），從展場到城市，完整呈現台北多元、自由且高度連結的藝術生態。其中在A04展區的藝術家林浩白，展出2件「韶光」系列作品，呈現藝術家專注寫實畫的精緻畫功。

林浩白以古典寫實油畫技法見長，早期以花卉與靜物為主題，畫面細膩而靜謐，在AI繪圖與影像技術日益逼真的當下，「寫實畫」似乎成了過去式，然而對林浩白而言，寫實並非「模仿」，而是一種透過顏料厚薄、筆觸層次與光影變化，重新體驗真實的方式。他受訪時指出：「照片是平面的點狀顆粒，但畫有厚度與呼吸。從不同距離觀看，能感受到筆觸的深淺與時間的流動，那就是繪畫甚至是媒材的內涵。」

林浩白〈韶光 No.20〉（局部）。

林浩白回憶，自己到訪歐洲觀賞西方經典大師的原作，從顏料的堆疊感受到情緒的濃度、媒材與手感的關係，亦是他在創作中不斷追求的對話。對他而言，繪畫的「真實」不在於複製，而是經驗的痕跡。

林浩白認為，相機未出現的年代，寫實畫肩負記錄與再現，如肖像與歷史場景；但在現代，藝術家得以更自由地選擇題材，「靜物看似簡單，其實最難。要把簡單的東西畫得深刻，必須經過很長的鍛鍊。」因此，他將「花」視為肖像般對待，描繪其姿態與氣質，也在過程中投射自己的節奏與審美。

近年他發展「城市風景」系列，從旅行中尋找新的光線經驗，也影響他繪畫靜物的方法，「我現在畫靜物也常用自然光，鮮少打燈。有逆光、有昏暗，光線的不確定性讓畫更有生命。」他說，風景畫訓練了他與環境對話的能力，也讓靜物作品轉化為關於光的編排與感受。

面對AI影像的崛起，林浩白反而覺得這讓人重新理解手繪的價值，AI能模仿形體，但沒有筆觸的重量，也沒有創作者與時間的關係。他認為，寫實畫讓人重新學會「慢」的觀看，「走近看筆觸的細微，退遠看整體的構圖，在距離之間，找回眼與手之間的溫度。」

林浩白〈韶光 No.20〉油彩、畫布。2025。

當代觀者或許不容易親近寫實畫，因為我們太習慣滑手機放大的解析度，卻忘了畫作本身的呼吸距離。林浩白提醒：「寫實畫要看近也要看遠。你走近會看到筆觸與堆疊，退遠又是一個完整的構圖。那個距離的變化，本身就是作品的一部分。」

