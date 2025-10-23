霞海城隍廟月老出差「到這裡」駐點10天！「愛情，啊」特展登場 齊豫、蔡依林情歌入列

霞海城隍廟月老即將於華文朗讀節展區駐點10天，為活動增添浪漫與祝福。（台灣文創發展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由財團法人台灣文創發展基金會主辦的「華文朗讀節」邁入第13年，今年以主題特展「愛情，啊」揭開序幕，10月24日至11月2日於華山文創園區登場。邀集超過60位作家與800多位民眾參與策展與投稿，以「愛情的遊戲場」為概念，從文學、聲音、信物到故事，打造5大展區，邀觀眾重新思考「愛情是什麼」。

今年朗讀節最吸睛亮點，莫過於台北霞海城隍廟月老「出差駐點」華山10天，為愛情主題注入儀式感與浪漫氛圍。霞海城隍廟管理人陳文文親自恭請月老上桌，象徵月老進駐朗讀節現場，為民眾加持戀愛運，現場氣氛熱烈。

「愛情，啊」特展中的「有情之書」展出跨世代文本，呈現情感的各種樣貌。（台灣文創發展基金會提供）

台灣文創發展基金會董事長吳靜吉開幕記者會上致詞時表示，許多人渴望愛情，卻未必真正理解愛情。他說：「希望大家透過朗讀節，重新認識愛、體會情感的深度。」華山文創園區董事長王榮文也提到，閱讀與朗讀不只是文字的傳遞，更能轉化為情感交流，「愛情，是一種需要勇氣去朗讀的情緒。」

國藝會董事長向陽出席開幕時分享，聽見主題「愛情，啊」時立刻想起〈空笑夢〉中那句「問世間，愛情啊」。他笑說，當兵時為女友寫的詩〈菊歎〉後來被齊豫唱成歌，「這些記憶讓我相信，詩和愛其實是一體的。」

「愛情，啊」特展匯聚數十位作家與創作者，包含吳念真、向陽、夏宇、鴻鴻、林婉瑜等撰寫由齊豫、蔡依林、韋禮安等人傳唱的情歌；瓊瑤、張曼娟、痞子蔡、九把刀等作家則呈現不同世代的愛情想像。藝術家倪瑞宏、林淑鈴也以裝置作品回應「愛的形狀」。

此外，近40場活動輪番上陣，從詩人朗讀到創作者對談，涵蓋跨世代愛情的多重面貌。作家馬世芳、朱宥勳、吳曉樂、李屏瑤與演員曾之喬、YouTuber呱吉等人將參與講座與表演，分享他們的愛情觀與創作靈感。

華文朗讀節邀請民眾寫下一封情書，寄給重要的人。（台灣文創發展基金會提供）

特別企畫「愛神卡拉OK」邀作家宇文正、陳克華、卓純華等人親自演唱作家寫的歌，詩人陳克華也將獻唱自己創作的情歌。朗讀節更延伸至城市角落，由洪愛珠領隊，在淡水河上舉行「愛之船」朗讀活動；光點華山電影館則放映侯孝賢經典電影《戀戀風塵》，全台唯一的行動寫真巴士也將駐點華山，為民眾定格愛情瞬間。

華文朗讀節以愛為名，將文字、聲音與記憶轉化為多感官體驗。主辦單位誠摯邀請民眾在這10天裡走進華山，一起朗讀愛情，重新感受「愛」的聲音。詳詢華文朗讀節官方臉書。（https://www.facebook.com/wordwavefestival/）

