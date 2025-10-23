自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

柴賽金獎馮勇智返台獨奏會 詮釋「巴赫無伴奏大提琴組曲」6種靜默與光

2025/10/23 20:58

柴科夫斯基國際音樂大賽大提琴組金獎得主馮勇智於記者會上演奏。（新象提供）柴科夫斯基國際音樂大賽大提琴組金獎得主馮勇智於記者會上演奏。（新象提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新象主辦的「一音萬象：馮勇智×巴赫無伴奏大提琴組曲」音樂會，將於10月27日在台北國家音樂廳、10月28日在高雄衛武營國家藝術文化中心登場。演出主角為柴科夫斯基國際音樂比賽大提琴組金獎得主馮勇智（Zlatomir Fung），他同時是茱莉亞音樂學院史上最年輕的大提琴教授，被視為當代備受矚目的青年音樂家之一。

馮勇智在2021年於卡內基音樂廳舉行個人首演後，迅速獲得國際注目。古典音樂網站 Bachtrack評價他為「極少數擁有點石成金魔力的音樂家」，形容他能讓每一段樂譜散發金色光輝。去年他曾在衛武營國際音樂節閉幕音樂會演奏陳銀淑《大提琴協奏曲》，今年亦於長榮交響樂團音樂會中演出夫斯基《洛可可主題變奏曲》與巴赫《無伴奏大提琴組曲》選段，表現備受肯定。

「一音萬象：馮勇智 × 巴赫無伴奏大提琴組曲」音樂會，將於10月27日在台北國家音樂廳、10月28日在高雄衛武營國家藝術文化中心登場。（新象提供）「一音萬象：馮勇智 × 巴赫無伴奏大提琴組曲」音樂會，將於10月27日在台北國家音樂廳、10月28日在高雄衛武營國家藝術文化中心登場。（新象提供）

此次重返台灣，馮勇智將完整演繹巴赫《無伴奏大提琴組曲》，以獨奏形式呈現6組作品的不同風貌。他指出，聆聽這套作品對觀眾而言並不輕鬆，「6首組曲初聽之下頗為相似，因此更需要專注去分辨細微差異。」他在詮釋時會為每首組曲尋找最強烈的音樂主張，突顯獨特個性與情緒轉折，使每首樂曲都能形成鮮明的精神軸線。

馮勇智認為，巴赫的《無伴奏大提琴組曲》本質上皆為舞曲形式，音樂與身體動作密不可分。「理解這一點，有助於更深入地感受音樂的生命力。」他希望透過節奏與樂段差異的呈現，讓觀眾體驗6個獨立卻互相呼應的音樂世界。

馮勇智特別推崇法國大提琴家尚吉恩奎拉斯（Jean-Guihen Queyras）2023年錄製的新版本，以及馬友友近期的錄音。前者展現熟稔與自由的詮釋，後者則以人生歷程凝鍊的音樂智慧，令他深受感動。「這些版本提醒我，音樂不僅是技術的累積，更是生命經驗的體現。」

馮勇智受訪時表示，巴赫音樂作品結合理性與情感，是音樂家與自我對話的過程。他特別喜愛第5組曲，認為其中的和聲架構蘊含極高智慧，並反映出情感與身體的雙重呼應。「每個樂章都像在身體裡喚起特定的感受與節奏，既嚴謹又充滿生命力。」

他進一步談到古典音樂的使命：「它教會我們專注。」馮勇智認為，在節奏快速的現代生活中，音樂提醒人們重新關注重要的事物，「古典音樂要求我們放慢腳步、用心體會，這種專注力是最珍貴的禮物。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應