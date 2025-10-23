柴賽金獎馮勇智返台獨奏會 詮釋「巴赫無伴奏大提琴組曲」6種靜默與光

柴科夫斯基國際音樂大賽大提琴組金獎得主馮勇智於記者會上演奏。（新象提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新象主辦的「一音萬象：馮勇智×巴赫無伴奏大提琴組曲」音樂會，將於10月27日在台北國家音樂廳、10月28日在高雄衛武營國家藝術文化中心登場。演出主角為柴科夫斯基國際音樂比賽大提琴組金獎得主馮勇智（Zlatomir Fung），他同時是茱莉亞音樂學院史上最年輕的大提琴教授，被視為當代備受矚目的青年音樂家之一。

馮勇智在2021年於卡內基音樂廳舉行個人首演後，迅速獲得國際注目。古典音樂網站 Bachtrack評價他為「極少數擁有點石成金魔力的音樂家」，形容他能讓每一段樂譜散發金色光輝。去年他曾在衛武營國際音樂節閉幕音樂會演奏陳銀淑《大提琴協奏曲》，今年亦於長榮交響樂團音樂會中演出柴科夫斯基《洛可可主題變奏曲》與巴赫《無伴奏大提琴組曲》選段，表現備受肯定。

「一音萬象：馮勇智 × 巴赫無伴奏大提琴組曲」音樂會，將於10月27日在台北國家音樂廳、10月28日在高雄衛武營國家藝術文化中心登場。（新象提供）

此次重返台灣，馮勇智將完整演繹巴赫《無伴奏大提琴組曲》，以獨奏形式呈現6組作品的不同風貌。他指出，聆聽這套作品對觀眾而言並不輕鬆，「6首組曲初聽之下頗為相似，因此更需要專注去分辨細微差異。」他在詮釋時會為每首組曲尋找最強烈的音樂主張，突顯獨特個性與情緒轉折，使每首樂曲都能形成鮮明的精神軸線。

馮勇智認為，巴赫的《無伴奏大提琴組曲》本質上皆為舞曲形式，音樂與身體動作密不可分。「理解這一點，有助於更深入地感受音樂的生命力。」他希望透過節奏與樂段差異的呈現，讓觀眾體驗6個獨立卻互相呼應的音樂世界。

馮勇智特別推崇法國大提琴家尚吉恩奎拉斯（Jean-Guihen Queyras）2023年錄製的新版本，以及馬友友近期的錄音。前者展現熟稔與自由的詮釋，後者則以人生歷程凝鍊的音樂智慧，令他深受感動。「這些版本提醒我，音樂不僅是技術的累積，更是生命經驗的體現。」

馮勇智受訪時表示，巴赫音樂作品結合理性與情感，是音樂家與自我對話的過程。他特別喜愛第5組曲，認為其中的和聲架構蘊含極高智慧，並反映出情感與身體的雙重呼應。「每個樂章都像在身體裡喚起特定的感受與節奏，既嚴謹又充滿生命力。」

他進一步談到古典音樂的使命：「它教會我們專注。」馮勇智認為，在節奏快速的現代生活中，音樂提醒人們重新關注重要的事物，「古典音樂要求我們放慢腳步、用心體會，這種專注力是最珍貴的禮物。」

