自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

日本石川縣能登半島的報恩 日台加賀屋聯手企畫蕾普拉歌劇團來台公演

2025/10/24 11:40

為感念台灣於2024年日本能登震災的溫暖援助，日台加賀屋聯手企畫蕾普拉歌劇團來台公演。（蕾普拉歌劇團提供）為感念台灣於2024年日本能登震災的溫暖援助，日台加賀屋聯手企畫蕾普拉歌劇團來台公演。（蕾普拉歌劇團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕「謝謝、台灣！」為感念台灣於2024年日本能登震災的支援，日本和倉溫泉加賀屋攜手台灣日勝生加賀屋共同企畫，於11月27至30日，邀請擁有華麗風格蕾普拉歌劇團（レプラカン歌劇団）來台，4天共8場演出，將透過融合和洋劇目的精采內容，傳達對台灣的感謝之情。適逢日勝生加賀屋15週年慶，期待以此文化款待之姿回應旅人長年以來的支持與陪伴，並與北投溫泉博物館、北投湯守觀音祭合作，歡迎民眾前來欣賞。

蕾普拉歌劇團長年於和倉溫泉加賀屋專屬劇場演出，對外公開的機會極為珍稀。（蕾普拉歌劇團提供）蕾普拉歌劇團長年於和倉溫泉加賀屋專屬劇場演出，對外公開的機會極為珍稀。（蕾普拉歌劇團提供）

2024年元旦，石川縣能登半島遭遇芮氏規模7.6強震重創，滿目瘡痍景象透過媒體通訊傳至世界各地，和日本僅一衣帶水相隔的台灣，政府及民間發起募款，共湧入超過25億日圓捐款，還有救難隊及救難物資、熱誠的祈願及祝福，深刻溫暖的關懷越過海洋傳到能登半島，成為當地重建的堅實力量，而這份跨越語言的善意暖流，也延續化為這場感激滿溢的舞台演出──以藝術表達感謝，用行動回應每一份情誼。

蕾普拉全團由女性演員組成，無論男角或女角皆以反串方式演繹，呈現獨具魅力的華麗舞台風采。（蕾普拉歌劇團提供）蕾普拉全團由女性演員組成，無論男角或女角皆以反串方式演繹，呈現獨具魅力的華麗舞台風采。（蕾普拉歌劇團提供）

蕾普拉歌劇團由夏輝澪恩（夏輝レオン）和御芙圭莉（ゆふきれい）於1999年創立，擁有華麗的歌舞風格，並於今年受石川縣七尾市聘任為復興大使。歌劇團活躍於日本各地的劇院、知名飯店的劇場表演、夜總會表演及各種活動。演出曲目豐富多元，從日本傳統舞蹈、民謠，到拉丁舞、爵士樂、香頌和音樂劇選曲，應有盡有。視覺華麗而典雅，讓各個年齡層的觀眾都為之著迷。全團由女性演員組成，無論男角或女角皆由反串詮釋，挺拔身姿、整齊步伐與戲劇化造型交織出舞台上撼動人心的氣場。其風格融合肢體張力與視覺美學，情感濃烈且富節奏感。劇團長年於和倉溫泉加賀屋表演，演出場域為館內舞台限定，對外公開極為稀有。此次來台，首度選址極具日本文化氛圍的北投演出，堪稱文化款待的極致體現。

蕾普拉在日勝生加賀屋的4場表演，提供房客免費觀賞。（日勝生加賀屋提供）蕾普拉在日勝生加賀屋的4場表演，提供房客免費觀賞。（日勝生加賀屋提供）

本次8場演出將分別於日勝生加賀屋國際溫泉飯店、北投溫泉博物館及七星公園登場，依據場地特性量身規劃主題內容，從劇場式的室內演出到開放空間的戶外展演，呈現歌舞多元而鮮明的舞台風貌。由日勝生加賀屋與和倉溫泉加賀屋攜手日本Asahi（飲品製造商）與JTB（國際旅遊解決方案專家）共同推廣，並協同台北市文化基金會、北投溫泉博物館、主辦湯守觀音祭之社團法人台灣藝起公益協會等公私單位合作。北投溫泉博物館與七星公園的演出均開放免費觀賞，日勝生加賀屋的場次則是房客免費觀賞。

日勝生加賀屋15週年慶期間，設置日本經典福引搖珠機，讓房客親手轉出好運。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋15週年慶期間，設置日本經典福引搖珠機，讓房客親手轉出好運。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋15週年慶攜手國泰航空「亞洲萬里通」，推出多倍里數累積禮遇。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋15週年慶攜手國泰航空「亞洲萬里通」，推出多倍里數累積禮遇。（日勝生加賀屋提供）

此外，日勝生加賀屋迎15週年，同時盛大啟動「十分御緣」主題慶典，取日本文化中「15円」所象徵的緣分與圓滿意象，獻上一路相伴的誠摯回饋。週年慶期間，館內特別設置總價值超過50萬元的日本經典福引搖珠機，其中最大獎「金賞」為當日免費升等特別室。飯店更攜手國泰航空「亞洲萬里通」，推出住房專案多倍里數累積禮遇；並規畫多款週年住房專案，更多相關內容詳詢日勝生加賀屋官網。

◆蕾普拉歌劇團來台演出場次時間：

11月27日（四），15:00-16:00於北投溫泉博物館、20:00-21:00於日勝生加賀屋

11月28日（五），15:00-16:00於北投溫泉博物館、20:00-21:00於日勝生加賀屋

11月29日（六），14:00-15:00於七星公園-湯守觀音祭（戶外場地）、20:00-21:00於日勝生加賀屋

11月30日（日），11:00-12:00於日勝生加賀屋、17:30-18:30於七星公園-湯守觀音祭（戶外場地）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應