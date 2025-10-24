日本石川縣能登半島的報恩 日台加賀屋聯手企畫蕾普拉歌劇團來台公演

為感念台灣於2024年日本能登震災的溫暖援助，日台加賀屋聯手企畫蕾普拉歌劇團來台公演。（蕾普拉歌劇團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕「謝謝、台灣！」為感念台灣於2024年日本能登震災的支援，日本和倉溫泉加賀屋攜手台灣日勝生加賀屋共同企畫，於11月27至30日，邀請擁有華麗風格蕾普拉歌劇團（レプラカン歌劇団）來台，4天共8場演出，將透過融合和洋劇目的精采內容，傳達對台灣的感謝之情。適逢日勝生加賀屋15週年慶，期待以此文化款待之姿回應旅人長年以來的支持與陪伴，並與北投溫泉博物館、北投湯守觀音祭合作，歡迎民眾前來欣賞。

蕾普拉歌劇團長年於和倉溫泉加賀屋專屬劇場演出，對外公開的機會極為珍稀。（蕾普拉歌劇團提供）

2024年元旦，石川縣能登半島遭遇芮氏規模7.6強震重創，滿目瘡痍景象透過媒體通訊傳至世界各地，和日本僅一衣帶水相隔的台灣，政府及民間發起募款，共湧入超過25億日圓捐款，還有救難隊及救難物資、熱誠的祈願及祝福，深刻溫暖的關懷越過海洋傳到能登半島，成為當地重建的堅實力量，而這份跨越語言的善意暖流，也延續化為這場感激滿溢的舞台演出──以藝術表達感謝，用行動回應每一份情誼。

蕾普拉全團由女性演員組成，無論男角或女角皆以反串方式演繹，呈現獨具魅力的華麗舞台風采。（蕾普拉歌劇團提供）

蕾普拉歌劇團由夏輝澪恩（夏輝レオン）和御芙圭莉（ゆふきれい）於1999年創立，擁有華麗的歌舞風格，並於今年受石川縣七尾市聘任為復興大使。歌劇團活躍於日本各地的劇院、知名飯店的劇場表演、夜總會表演及各種活動。演出曲目豐富多元，從日本傳統舞蹈、民謠，到拉丁舞、爵士樂、香頌和音樂劇選曲，應有盡有。視覺華麗而典雅，讓各個年齡層的觀眾都為之著迷。全團由女性演員組成，無論男角或女角皆由反串詮釋，挺拔身姿、整齊步伐與戲劇化造型交織出舞台上撼動人心的氣場。其風格融合肢體張力與視覺美學，情感濃烈且富節奏感。劇團長年於和倉溫泉加賀屋表演，演出場域為館內舞台限定，對外公開極為稀有。此次來台，首度選址極具日本文化氛圍的北投演出，堪稱文化款待的極致體現。

蕾普拉在日勝生加賀屋的4場表演，提供房客免費觀賞。（日勝生加賀屋提供）

本次8場演出將分別於日勝生加賀屋國際溫泉飯店、北投溫泉博物館及七星公園登場，依據場地特性量身規劃主題內容，從劇場式的室內演出到開放空間的戶外展演，呈現歌舞多元而鮮明的舞台風貌。由日勝生加賀屋與和倉溫泉加賀屋攜手日本Asahi（飲品製造商）與JTB（國際旅遊解決方案專家）共同推廣，並協同台北市文化基金會、北投溫泉博物館、主辦湯守觀音祭之社團法人台灣藝起公益協會等公私單位合作。北投溫泉博物館與七星公園的演出均開放免費觀賞，日勝生加賀屋的場次則是房客免費觀賞。

日勝生加賀屋15週年慶期間，設置日本經典福引搖珠機，讓房客親手轉出好運。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋15週年慶攜手國泰航空「亞洲萬里通」，推出多倍里數累積禮遇。（日勝生加賀屋提供）

此外，日勝生加賀屋迎15週年，同時盛大啟動「十分御緣」主題慶典，取日本文化中「15円」所象徵的緣分與圓滿意象，獻上一路相伴的誠摯回饋。週年慶期間，館內特別設置總價值超過50萬元的日本經典福引搖珠機，其中最大獎「金賞」為當日免費升等特別室。飯店更攜手國泰航空「亞洲萬里通」，推出住房專案多倍里數累積禮遇；並規畫多款週年住房專案，更多相關內容詳詢日勝生加賀屋官網。

◆蕾普拉歌劇團來台演出場次時間：

11月27日（四），15:00-16:00於北投溫泉博物館、20:00-21:00於日勝生加賀屋

11月28日（五），15:00-16:00於北投溫泉博物館、20:00-21:00於日勝生加賀屋

11月29日（六），14:00-15:00於七星公園-湯守觀音祭（戶外場地）、20:00-21:00於日勝生加賀屋

11月30日（日），11:00-12:00於日勝生加賀屋、17:30-18:30於七星公園-湯守觀音祭（戶外場地）

