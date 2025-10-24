自由電子報
藝文 > 即時

城市跑庫移師淡水河面！10/25文化運動會登場 連2日免費參與

2025/10/24 13:59

藝術家嫚玲她將海邊回收的塑膠袋縫製成〈末日風箏〉，邀請觀眾一起「放飛」。（視盟提供）藝術家嫚玲她將海邊回收的塑膠袋縫製成〈末日風箏〉，邀請觀眾一起「放飛」。（視盟提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕社團法人台灣視覺藝術協會（視盟）主辦的「2025 城市跑庫文化運動會｣將於10月25日至26日在台北大稻埕登場，活動基地延伸至淡水河面，推出「搭船闖關」等全新體驗，規劃8組藝術遊戲關卡、2場工作坊，以及河上導覽、戶外電影院與低碳實驗展，串連城市文化與河岸生態。

視盟指出，跑庫自去年首辦吸引逾千人參與，許多觀眾在巷弄間奔跑解謎，獲得「身體與文化記憶疊合」的經驗。今年擴大主題，聚焦河流、環境、聚落與生態，邀集19組藝術家共同製作關卡與節目。計畫主持人郭奕臣表示，「『庫』象徵城市龐大的文化資料庫，我們希望透過遊戲化的藝術體驗，讓大眾邊玩邊走進台灣藝術史，讓文化從靜態走向可感的行動。」

本屆以「文化出海口」為靈感，呼應1995年台北縣美展｢淡水河上的風起雲湧》」對環境議題的關注。30年後，淡水河由工業污染河段蛻變為親水空間，跑庫再次以河流為舞台，透過即時互動回應生態與城市發展的變化，將河岸視為「城市的母親」，以身體參與建立與地方的連結。

羅懿君將作品〈蔗渣飛彈〉轉換〈稻江飛彈〉將於「2025 城市跑庫文化運動會｣回歸。（視盟、朱銘美術館提供）羅懿君將作品〈蔗渣飛彈〉轉換〈稻江飛彈〉將於「2025 城市跑庫文化運動會｣回歸。（視盟、朱銘美術館提供）

今年最大亮點是河面闖關。藝術家蕭麗虹1994年作品概念被轉化為〈引渡寫生〉，由高安柏帶領參與者以淡水河水作畫，連結身體與環境；吳聯吟設計〈掉進地圖的河裡〉，在船上以槓桿裝置讓載有茶葉的球滾入「大稻埕」洞口，重現歷史貿易路徑；鄭育以1,048枚十元硬幣堆砌〈蔣公銅像〉，指向威權與資本的結構辯證。延續去年的〈蔗棍健人〉，羅懿君推出，〈稻江飛彈〉，以甘蔗裝置模擬引體向上，測試體能與協作。

空中與陸地關卡同樣串連議題。嫚玲以回收塑膠袋縫製〈末日風箏〉，邀請觀眾親手放飛，回應海廢與氣候風險，也向1995年風箏裝置致意；陳瑋軒〈捏地〉帶領民眾以土壤塑作，觸摸土地質感與地方記憶；長濱船團〈綁船的人〉以繩結挑戰傳授航海智慧；吳瑪悧〈重建一立方公分土地需要100年—關卡版〉強調土地修復的長時程，並與鄭育作品形成城市土地價值的對話。參與藝術家還包括劉靜怡、丘智偉、王雅慧、周書毅、黃明川、藍郁棠、趙若彤等。視盟表示，活動免費，但部分節目需現場依指示排隊或報名。詳詢視盟官網。

