立委籲考慮撤回涉「閃兵」藝人獎項 文化部：藝人應守法盡義務
民進黨立委林楚茵。（資料照）
〔記者董柏廷／台北報導〕立法委員林楚茵昨（23）日於立院質詢時提到國防部應與文化部協調，研議撤回涉嫌偽造病歷以免役藝人已獲得的「三金」獎項及獎金一事。
文化部回應表示，服兵役是國民應盡的義務，呼籲藝人在發展演藝事業的同時，應遵守國家各項法律。此外，藝人的一言一行受到社會矚目和期待，具有高度影響力，因此，提醒藝人應該以更高的標準來面對自己的言行，並為所有支持的粉絲樹立典範。
文化部強調，三金皆由專業人士組成評審團，除特別貢獻獎外，皆是針對年度作品表現進行專業評斷。有關各界提議，文化部將參考國際獎項，並邀集相關業界人士、評審代表等針對未來辦理進行研議。
