自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

立委籲考慮撤回涉「閃兵」藝人獎項 文化部：藝人應守法盡義務

2025/10/24 16:32

民進黨立委林楚茵。（資料照）民進黨立委林楚茵。（資料照）

〔記者董柏廷／台北報導〕立法委員林楚茵昨（23）日於立院質詢時提到國防部應與文化部協調，研議撤回涉嫌偽造病歷以免役藝人已獲得的「三金」獎項及獎金一事。

文化部回應表示，服兵役是國民應盡的義務，呼籲藝人在發展演藝事業的同時，應遵守國家各項法律。此外，藝人的一言一行受到社會矚目和期待，具有高度影響力，因此，提醒藝人應該以更高的標準來面對自己的言行，並為所有支持的粉絲樹立典範。

文化部強調，三金皆由專業人士組成評審團，除特別貢獻獎外，皆是針對年度作品表現進行專業評斷。有關各界提議，文化部將參考國際獎項，並邀集相關業界人士、評審代表等針對未來辦理進行研議。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應