台灣首屆國際火舞節今登場 絕美漁光島落日遊行搶先曝光

2025/10/24 16:53

台灣首屆火舞藝術節落日遊行登場。（記者凌美雪攝）台灣首屆火舞藝術節落日遊行登場。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台南報導〕台灣首次舉辦的國際火舞藝術節「火神祭」（Firemosa），今（24）日起至26日在台南漁光島點燃火舞盛宴。由即將成真火舞團策劃，邀請國內外頂尖火舞藝術家共同打造的系列演出，包括下午5 點為今晚間開幕先行暖場的落日遊行，彩排精采畫面搶先曝光。

首屆「火神祭」主題為「火裡重生，島上覺醒」，將火舞藝術與海岸景觀結合，即將成真火舞團團長蔡宏毅表示，火舞藝術所展現的不僅是技巧與美感，火象徵文明起點、黑夜裡的光明，而旋轉的火光更如同溫暖的力量，連結人與人的心團結再一起。也希望藉由火舞藝術，引領觀眾感受火焰純粹的美。

即將成真火舞團落日遊行演出。（記者凌美雪攝）即將成真火舞團落日遊行演出。（記者凌美雪攝）

蔡宏毅說，過去10多年來，他在全球參加各式各樣的火舞藝術節，總是期盼有一天台灣也能舉辦，因為火舞不只是表演，也象徵相信生命可以重點亮的力量。這個夏天有很多地方面臨天災後的重整，所以他也希望藉由火神祭，讓大家接收到一種鼓舞的力量，可以重新靠近自由、靠近自己，在火裡重生，找到重新出發的勇氣。

