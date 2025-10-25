6位藝術家共譜獻給台東工藝的12首情詩

「藝息山海：獻給台東工藝的12首情詩」在台東故事館1樓展廳舉辦成果展。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府推動「2025台東工藝與國際交流駐村行銷計畫」，以「藝息山海：獻給台東工藝的12首情詩」為主題，在台東故事館1樓展廳舉辦成果展，展出6位工藝家跨越地域與文化的深刻交流成果，縣府歡迎喜愛工藝與藝術的民眾前來共賞。即日起至11月2日在台東故事館1樓展廳除了靜態展示外，還規劃數位媒體區與互動體驗區。

「藝息山海」徵選3位台東工藝家巫伊平、謝聖華、王建傑分別前往日本、馬來西亞與泰國駐村；同時迎來3位國際工藝家，來自日本的山下正行、馬來西亞的陳芷儀以及百慕達的Jordan Carey，於台東進行45天的創作。6位工藝家透過駐村交流，以各自的文化背景與工藝語言，回應土地的靈感與記憶，每人創作2件作品，涵蓋陶藝、織布、自然纖維編織、百慕達風箏、阿美族傳統頭飾等多元媒材，共同譜寫12首獻給台東工藝的情詩。

縣府表示，疫情結束後台東縣重啟工藝駐村交流，今年邁入第3年，每年除了推選3位在地工藝家至國外駐村，也接待來自遠方的工藝家們；今年嘗試將駐村天數延長，讓工藝家們能夠有更充分的時間了解地方、體驗文化、探索材質，也希望台東帶給國際工藝家們嶄新的創作靈感與駐村體驗。

