第20屆「榮三盃」全國學生棋王賽登場 周俊勳開棋喊圓夢

榮三盃圍棋比賽在自由廣場優質的空間登場。（記者胡舜翔攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕第20屆「榮三盃全國學生棋王賽」今（25）日登場，為期2天的賽程，今天第1天選拔賽，共有336名參賽者，將在全天共5輪對弈後，分為於小學組、中學組及大學組，產生前16名，取得明日決賽資格，競逐學生棋王寶座。

周俊勳致贈感謝狀，由林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬代表接受。（記者胡舜翔攝）

大會主席江振雄表示，圍棋是一種有戰略、有遠見、穩紮穩打、步步為營的比賽，不以短期利益為重，看重的是最後勝利。不管將來一個人進入職場，或自己創業，這都是獲得成功的重要因素，江振雄說，「今天來參加比賽的同學，每一位都是三段以上的高手，看起來都充滿了智慧跟自信。」也祝福參賽者都能順利取得好成績。

請繼續往下閱讀...

今天開幕儀式迎來一位貴賓，是去年剛接下中華民國圍棋協會秘書長的「紅面棋王」周俊勳；今年適逢「榮三盃」20週年，周俊勳也代表中華棋協致贈感謝狀給「榮三盃」主辦林榮三文化公益基金會，感謝基金會20年來不遺餘力支持圍棋比賽，提供優質的比賽場地與高額的獎金，除勉勵所有參賽選手下出滿意的內容，也能結識更多圍棋的好朋友。

周俊勳（右）與秦世敏開棋。（記者胡舜翔攝）

周俊勳與擔任此次比賽裁判長的前任秘書長秦世敏，兩人也一起為比賽開棋，為參賽者加油打氣。現年45歲的周俊勳還說，「榮三盃」首辦時，他已25歲，錯過比賽的資格，但從那時起，他就非常羨慕喜愛圍棋的學生們，有機會在這麼優質的比賽中爭取學生棋王，在20年後的今天，他終於可以在此「下棋」，感到非常開心。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法