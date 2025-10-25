您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
第20屆「榮三盃全國學生棋王賽」入圍決賽名單出爐
第20屆「榮三盃全國學生棋王賽」入圍決賽名單出爐。（記者董柏廷攝）
〔記者董柏廷／台北報導〕第20屆「榮三盃全國學生棋王賽今（25）日登場，連續兩天的賽程，首日先進行選拔賽，分為小學組、中學組及大學組，歷經全天共5輪對弈後，各組前16強取得明日決賽資格，競逐學生棋王寶座。詳細入圍決賽名單如下：
姓名 ／ 就讀學校 ／年級／棋力
★小學組
呂峻熠 台北東門國小 六 ６
林泓佑 台北溪口國小 六 ７
盧彥杰 台南大成國小 六 ６
黃可晟 新北頂溪國小 六 ６
陳天宸 桃園大勇國小 六 ７
黃有維 桃園石門國小 六 ６
黃聖築 台北文湖國小 六 ６
謝翔云 台北雙勇國小 五 ６
李旻紘 新北鷺江國小 六 ６
謝庭瑋 台北仁愛國小 六 ６
林澄硯 台北百齡國小 五 ６
陳瑞翔 彰化南郭國小 四 ６
吳允中 高雄四維國小 六 ６
王佳格 台北南門國小 六 ６
蔡允瑞 新興國際學校 四 ６
吳若水 台北雙溪國小 四 ６
★中學組
孫士鈞 台北松山高中 高二 ７
陳顥昀 私立崇光中學 國三 ６
馬大濬 台北大安國中 國一 ７
鄭坪昊 台北麗山高中 高三 ７
黃名棻 台北大安國中 國二 ７
陳律然 台中惠文高中 高三 ６
李碩恩 彰化高級商職 高三 ７
晁子峻 台北萬芳高中 高三 ７
杜凱薰 新竹竹北高中 高二 ７
鐘蕓伸 台北大安國中 國三 ７
劉安芸 台北仁愛國中 國三 ６
李介元 台北萬芳高中 高二 ７
溫紹淵 台中一中 高二 ６
許心奕 實驗教育高中 高一 ６
符永璿 台北成功高中 高一 ６
王亮勛 台北大安國中 國二 ７
★大學組
李亮非 國立清華大學 三 ７
林茂霖 私立長庚大學 四 ７
王 翔 國立政治大學 一 ７
陳允祈 私立輔仁大學 一 ７
范思緯 國立台灣大學 二 ７
曾子倫 私立台北城市科技大學 一 ７
陳致瑋 國立東華大學 一 ７
張東邑 國立政治大學 三 ７
柯智幃 國立成功大學 三 ７
曾平心 國立空中大學 三 ７
林 勳 國立中正大學 二 ７
張 皓 國立台灣大學 一 ７
王廷均 國立體育大學 一 ６
陳義豐 國立高雄師範大學 一 ７
張軒誠 臺北市立大學 四 ７
蘇詠亮 私立東吳大學 一 ６
