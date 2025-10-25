第20屆「榮三盃全國學生棋王賽」入圍決賽名單出爐。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第20屆「榮三盃全國學生棋王賽今（25）日登場，連續兩天的賽程，首日先進行選拔賽，分為小學組、中學組及大學組，歷經全天共5輪對弈後，各組前16強取得明日決賽資格，競逐學生棋王寶座。詳細入圍決賽名單如下：

姓名 ／ 就讀學校 ／年級／棋力

★小學組

呂峻熠 台北東門國小 六 ６

林泓佑 台北溪口國小 六 ７

盧彥杰 台南大成國小 六 ６

黃可晟 新北頂溪國小 六 ６

陳天宸 桃園大勇國小 六 ７

黃有維 桃園石門國小 六 ６

黃聖築 台北文湖國小 六 ６

謝翔云 台北雙勇國小 五 ６

李旻紘 新北鷺江國小 六 ６

謝庭瑋 台北仁愛國小 六 ６

林澄硯 台北百齡國小 五 ６

陳瑞翔 彰化南郭國小 四 ６

吳允中 高雄四維國小 六 ６

王佳格 台北南門國小 六 ６

蔡允瑞 新興國際學校 四 ６

吳若水 台北雙溪國小 四 ６



★中學組

孫士鈞 台北松山高中 高二 ７

陳顥昀 私立崇光中學 國三 ６

馬大濬 台北大安國中 國一 ７

鄭坪昊 台北麗山高中 高三 ７

黃名棻 台北大安國中 國二 ７

陳律然 台中惠文高中 高三 ６

李碩恩 彰化高級商職 高三 ７

晁子峻 台北萬芳高中 高三 ７

杜凱薰 新竹竹北高中 高二 ７

鐘蕓伸 台北大安國中 國三 ７

劉安芸 台北仁愛國中 國三 ６

李介元 台北萬芳高中 高二 ７

溫紹淵 台中一中 高二 ６

許心奕 實驗教育高中 高一 ６

符永璿 台北成功高中 高一 ６

王亮勛 台北大安國中 國二 ７

★大學組

李亮非 國立清華大學 三 ７

林茂霖 私立長庚大學 四 ７

王 翔 國立政治大學 一 ７

陳允祈 私立輔仁大學 一 ７

范思緯 國立台灣大學 二 ７

曾子倫 私立台北城市科技大學 一 ７

陳致瑋 國立東華大學 一 ７

張東邑 國立政治大學 三 ７

柯智幃 國立成功大學 三 ７

曾平心 國立空中大學 三 ７

林 勳 國立中正大學 二 ７

張 皓 國立台灣大學 一 ７

王廷均 國立體育大學 一 ６

陳義豐 國立高雄師範大學 一 ７

張軒誠 臺北市立大學 四 ７

蘇詠亮 私立東吳大學 一 ６

