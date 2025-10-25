未求證就把TIME投書當報導 《中央社》今聲明懲處記者與主管

因記者未善盡求證責任，《中央社》發出聲明，將進行懲處。（翻攝自中央社官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕美國《時代》雜誌近日刊出一篇投書以「魯莽的領袖（Reckless Leader）」稱呼我國總統賴清德，並稱台灣已成「全球最危險的引爆點」；外交部昨對此表示，賴總統多次強調「和平是唯一選項」；但《中央社》卻未明辯該篇文章僅屬投書性質，以「《時代》雜誌報導」發出外交部的回應文，挨轟錯誤百出。

對此，《中央社》今（25）日發出聲明稿表示，針對報導處理不當，將對記者、編輯、督導主管進行懲處。

中央社聲明稿全文：

本社10月24日報導美國時代雜誌（TIME）刊登文章指稱賴清德總統為「魯莽的領導人」，本社並未譯寫時代雜誌的文章，而是根據外交部新聞稿標題「有關美國《時代》雜誌（TIME）報導⋯⋯」撰稿發出。編採過程未能辨察原文僅是學者投書，而非時代雜誌的新聞報導，不代表時代雜誌立場，因而對該篇文章的性質做了錯誤的敘述。本社24日下午已校正標題與內文，並通知媒體客戶改稿。

對於這則報導處理不當，本社將對記者、編輯、督導主管進行懲處，並加強內部訓練，持續提升新聞品質。

