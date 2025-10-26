台波城市外交新「樂」章 波蘭國寶級歌手掀起高雄浪漫爵士風

波蘭國寶級爵士歌手安娜·瑪莉亞·約佩克（Anna Maria Jopek）25日晚在大東文化藝術中心帶來精湛演出。（高市府提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕為期3天的「Poland - Taiwan Jazz Connection」音樂會，25日晚在高雄大東文化藝術中心圓滿落幕；高市行政暨國際處指出，波蘭國寶級歌手安娜·瑪莉亞·約佩克不但掀起高雄浪漫爵士風，也帶動城市外交新「樂」章!

波蘭國寶級爵士歌手安娜·瑪莉亞·約佩克（Anna Maria Jopek）25日晚間在大東文化藝術中心帶來精湛演出，吸引大批樂迷聆聽。（高市府提供）

波蘭國寶級爵士歌手安娜·瑪莉亞·約佩克（Anna Maria Jopek）去年首度在高雄演出即獲熱烈好評，今年延續音樂演出，特別與知名小號演奏家Piotr Wojtasik共同舉辦工作坊（Master Class）。

波蘭國寶級爵士歌手安娜·瑪莉亞·約佩克（Anna Maria Jopek）二度來高雄演出。（高市府提供）

高市文化局長王文翠表示，誠摯歡迎安娜來台，音樂無國界，是最能跨越語言與文化的交流方式，期盼透過這次精彩的音樂交流，讓台波雙邊在樂聲中彼此連結、激盪出新火花。

波蘭台北辦事處長雅努什．畢爾斯基（Janusz Henryk Bilski）指出，很高興見到波蘭文化在台灣受到愈來愈多關注，也對波蘭爵士樂日益喜愛。

波蘭臺北辦事處與高雄市政府合作促成連三日在高雄的爵士音樂演出，行國處長張硯卿（左一）代表市府向音樂家致意。（高市府提供）

高市行國處長張硯卿說，高雄與波蘭互動緊密，今年高雄與波蘭格丁尼亞市締結為姊妹市，也與波蘭波茲南、卡托維茲簽署城市合作備忘錄及友好宣言，同時透過高中姊妹校及大學互動，展開實質青年教育交流；這次安娜連3天在駁二Banana音樂館、高雄流行音樂中心WiJazz Records與大東文化藝術中心帶來多場演出，讓高雄樂迷充分感受融合爵士、波蘭傳統音樂與古典元素的獨特曲風，也促進更多元台波藝文合作。

