藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

池上蔣勳書房展駐村生活 浪貓帶來療癒氛圍

2025/10/26 14:52

蔣勳書房「眾生平安．皆大歡喜」特展，流浪貓影像帶來療癒氛圍。（記者黃明堂翻攝）蔣勳書房「眾生平安．皆大歡喜」特展，流浪貓影像帶來療癒氛圍。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕在池上駐村創作的美學大師蔣勳即日起到明年8月2日，在池上鄉蔣勳書房舉辦「眾生平安．皆大歡喜」展覽，蔣勳以疫情期間駐村池上龍仔尾的生活體驗為背景，出版「池上 萬安 龍仔尾 貓」新書，書寫人與自然、貓與土地之間的細膩情感，呈現寧靜與療癒的氛圍，流浪貓成了這本書及展覽中最療癒的主角。

台東縣府民政處表示，蔣勳在書中回憶2021年疫情最嚴峻的時期，駐村於池上萬安村龍仔尾，居住在一棟60年的老式三合院，陪伴他的是院子裡的果樹、田野與常來串門的貓。透過文字與插畫，呈現出一段關於孤寂、陪伴與心靈平靜的故事。這本書不僅記錄了疫情下的生活，更是台東人心靈的安慰與力量象徵，也提醒大家在困境中仍能保有善意與平靜。

蔣勳書房除展示書中畫作外，也播放作者駐村期間的生活影像，池上是文化與創作孕育的沃土，這本書將地方生活化為溫暖故事，也讓人重新體會人與自然的互動。

民政處說，縣府將持續推動閱讀推廣與文化深耕地方出版計畫，讓更多創作者能在台東創作與發聲，將感動寫進書裡、畫進心裡，也期盼「眾生平安，皆大歡喜」能成為我們共同生活的信念，成為這片土地長存的祝福。

