在檳榔園揮灑創作 張新丕個展高美館展登場

2025/10/26 14:55

藝術家張新丕與展出作品〈風雲人物〉（圖左）、〈石卷-回到我心中的美麗〉（圖右）。（高美館提供）藝術家張新丕與展出作品〈風雲人物〉（圖左）、〈石卷-回到我心中的美麗〉（圖右）。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕藝術家張新丕在檳榔園工作室創作，近年來以「熱帶天堂」命題作為展覽主軸，作品大量出現檳榔樹、鳳梨田、漁塭、海堤和消波塊等元素，《園區－2025張新丕個展》即日起在高雄市立美術館展出。

張新丕於1979至1993年間旅歐，自法國巴黎國立高等藝術學院畢業，多次個展於德奧法，深受德國新表現主義、義大利超前衛影響，並加入奧地利分離派，其口號「給藝術自由」依然在創作中迴響。

《園區－2025張新丕個展》呈現藝術家張新丕位於檳榔園的工作室。（高美館提供）《園區－2025張新丕個展》呈現藝術家張新丕位於檳榔園的工作室。（高美館提供）

張新丕90年代返台後全心投入創作，為找回創作初心，執行「藝術協尋」計劃，在探討原創型態與自我創作之間的關聯性，且意外促成伊斯坦堡雙年展獲獎，籌組社區藝術團體，為當時閒置空間再利用重要推手，並舉辦2001年「土地辯證」等，透過繪畫、雕塑、空間裝置等與土地連結進行創作。

藝術家張新丕近年來以「熱帶天堂」命題作為展覽主軸，作品大量出現檳榔樹、鳳梨田、漁塭、海堤和消波塊等元素。（高美館提供）藝術家張新丕近年來以「熱帶天堂」命題作為展覽主軸，作品大量出現檳榔樹、鳳梨田、漁塭、海堤和消波塊等元素。（高美館提供）

張新丕表示，從歐洲返台後，他逐漸從主流視野抽離，回歸本土文化意識，將創作焦點轉向南方在地經驗，在檳榔園設工作室，近年來以「熱帶天堂」命題作為展覽主軸，作品大量出現檳榔樹、鳳梨田、漁塭、海堤、消波塊等元素。

張新丕運用螢光等高彩度色彩，營造強烈的地方感敘事，並利用光影凸顯出人與物的存在關係，試圖捕捉存在的不確定性，詮釋身處南方的「燒熱」身體感官與地域情感，觀眾在《園區—2025張新丕個展》，可透過不一樣的作品視角，重新探看台灣土地，感受南方特有的熱烈與生命力。

　《園區—2025張新丕個展》於高美館201至203展覽室展至明年1月25日，展覽期間亦舉辦多場專家導覽、座談暨專輯簽書會等活動，更多展覽和活動資訊請鎖定高美館網站（www.kmfa.gov.tw），以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

