第20屆「榮三盃全國學生棋王賽」 完整名次出爐

2025/10/26 18:29

第20屆「榮三盃全國學生棋王賽」決賽結果今（26）日出爐。（記者王文麟攝）第20屆「榮三盃全國學生棋王賽」決賽結果今（26）日出爐。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第20屆「榮三盃全國學生棋王賽」，歷經2天激烈對弈，各組16強於今日舉行決賽，誕生三位學生棋王：小學生棋王桃園大勇國小陳天宸、中學生棋王彰化高級商職李碩恩、大學生棋王私立輔仁大學陳允祈。各組完整名次名單如下：

排名／姓名／就讀學校／年級／棋力

★小學組

冠軍　陳天宸　桃園大勇國小　六　７
亞軍　林泓佑　台北溪口國小　六　７
季軍　謝翔云　台北雙永國小　五　６
殿軍　呂峻熠　台北東門國小　六　６

5　李旻紘　新北鷺江國小　六　６
6　黃可晟　新北頂溪國小　六　６
7　吳允中　高雄四維國小　六　６
8　黃有維　桃園石門國小　六　６

9　 王佳格　台北南門國小　六　６
10　黃聖築　台北文湖國小　六　６
11　陳瑞翔　彰化南郭國小　四　６
12　吳若水　台北雙溪國小　四　６

13　盧彥杰　台南大成國小　六　６
13　謝庭瑋　台北仁愛國小　六　６
15　蔡允瑞　新興國際學校　四　６
16　林澄硯　台北百齡國小　五　６

★中學組

冠軍 李碩恩　彰化高級商職　高三　７
亞軍　溫紹淵　台中一中　　　高二　６
季軍　孫士鈞　台北松山高中　高二　７
殿軍　王亮勛　台北大安國中　國二　７

5　馬大濬　台北大安國中　國一　７
6　鐘蕓伸　台北大安國中　國三　７
7　陳律然　台中惠文高中　高三　６
8　黃名棻　台北大安國中　國二　７

9　 杜凱薰　新竹竹北高中　高二　７
10　李介元　台北萬芳高中　高二　７
11　劉安芸　台北仁愛國中　國三　６
12　鄭坪昊　台北麗山高中　高三　７

13　陳顥昀　私立崇光中學　國三　６
14　晁子峻　台北萬芳高中　高三　７
14　符永璿　台北成功高中　高一　６
16　許心奕　實驗教育高中　高一　６


★大學組

冠軍 陳允祈　私立輔仁大學　一　７
亞軍　李亮非　國立清華大學　三　７
季軍　陳義豐　國立高雄師範大學　一　７
殿軍　張軒誠　臺北市立大學　四　７

5　柯智幃　國立成功大學　三　７
6　林茂霖　私立長庚大學　四　７
7　曾平心　國立空中大學　三　７
8　曾子倫　私立台北城市科技大學　一　７

9　 張　皓　國立台灣大學　一　７
10　張東邑　國立政治大學　三　７
11　林　勳　國立中正大學　二　７
12　王廷均　國立體育大學　一　６

13　王　翔　國立政治大學　一　７
14　陳致瑋　國立東華大學　一　７
15　范思緯　國立台灣大學　二　７
16　蘇詠亮　私立東吳大學　一　６

