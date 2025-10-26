第20屆「榮三盃全國學生棋王賽」 完整名次出爐

第20屆「榮三盃全國學生棋王賽」決賽結果今（26）日出爐。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第20屆「榮三盃全國學生棋王賽」，歷經2天激烈對弈，各組16強於今日舉行決賽，誕生三位學生棋王：小學生棋王桃園大勇國小陳天宸、中學生棋王彰化高級商職李碩恩、大學生棋王私立輔仁大學陳允祈。各組完整名次名單如下：

排名／姓名／就讀學校／年級／棋力

★小學組

冠軍 陳天宸 桃園大勇國小 六 ７

亞軍 林泓佑 台北溪口國小 六 ７

季軍 謝翔云 台北雙永國小 五 ６

殿軍 呂峻熠 台北東門國小 六 ６

5 李旻紘 新北鷺江國小 六 ６

6 黃可晟 新北頂溪國小 六 ６

7 吳允中 高雄四維國小 六 ６

8 黃有維 桃園石門國小 六 ６

9 王佳格 台北南門國小 六 ６

10 黃聖築 台北文湖國小 六 ６

11 陳瑞翔 彰化南郭國小 四 ６

12 吳若水 台北雙溪國小 四 ６

13 盧彥杰 台南大成國小 六 ６

13 謝庭瑋 台北仁愛國小 六 ６

15 蔡允瑞 新興國際學校 四 ６

16 林澄硯 台北百齡國小 五 ６

★中學組

冠軍 李碩恩 彰化高級商職 高三 ７

亞軍 溫紹淵 台中一中 高二 ６

季軍 孫士鈞 台北松山高中 高二 ７

殿軍 王亮勛 台北大安國中 國二 ７

5 馬大濬 台北大安國中 國一 ７

6 鐘蕓伸 台北大安國中 國三 ７

7 陳律然 台中惠文高中 高三 ６

8 黃名棻 台北大安國中 國二 ７

9 杜凱薰 新竹竹北高中 高二 ７

10 李介元 台北萬芳高中 高二 ７

11 劉安芸 台北仁愛國中 國三 ６

12 鄭坪昊 台北麗山高中 高三 ７

13 陳顥昀 私立崇光中學 國三 ６

14 晁子峻 台北萬芳高中 高三 ７

14 符永璿 台北成功高中 高一 ６

16 許心奕 實驗教育高中 高一 ６



★大學組

冠軍 陳允祈 私立輔仁大學 一 ７

亞軍 李亮非 國立清華大學 三 ７

季軍 陳義豐 國立高雄師範大學 一 ７

殿軍 張軒誠 臺北市立大學 四 ７

5 柯智幃 國立成功大學 三 ７

6 林茂霖 私立長庚大學 四 ７

7 曾平心 國立空中大學 三 ７

8 曾子倫 私立台北城市科技大學 一 ７

9 張 皓 國立台灣大學 一 ７

10 張東邑 國立政治大學 三 ７

11 林 勳 國立中正大學 二 ７

12 王廷均 國立體育大學 一 ６

13 王 翔 國立政治大學 一 ７

14 陳致瑋 國立東華大學 一 ７

15 范思緯 國立台灣大學 二 ７

16 蘇詠亮 私立東吳大學 一 ６

