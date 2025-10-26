自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

竹東「骷髏之夜」10/31登場 邀大小朋友來場萬聖節音樂會吧！

2025/10/26 15:09

新竹縣交響樂團預訂10月31日在竹東鎮樹杞林文化館音樂廳，舉辦一場「骷髏之夜」萬聖節音樂會。（新竹縣交響樂團提供）新竹縣交響樂團預訂10月31日在竹東鎮樹杞林文化館音樂廳，舉辦一場「骷髏之夜」萬聖節音樂會。（新竹縣交響樂團提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣交響樂團預訂10月31日萬聖節當晚，在竹東鎮樹杞林文化館音樂廳，舉辦一場「骷髏之夜」萬聖節音樂會，邀請國立台灣交響樂團NTSO指揮郭芳如指揮演出，曲目安排將呼應萬聖節驚心動魄、幽默出奇，免費入場，邀請大小朋友一起來同樂。

新竹縣交響樂團預訂10月31日在竹東鎮樹杞林文化館音樂廳，舉辦一場「骷髏之夜」萬聖節音樂會。（記者廖雪茹攝）新竹縣交響樂團預訂10月31日在竹東鎮樹杞林文化館音樂廳，舉辦一場「骷髏之夜」萬聖節音樂會。（記者廖雪茹攝）

竹東鎮長郭遠彰表示，新竹縣交響樂團創立於2012年5月，創團當年由他擔任團長至今，堅持「關心音樂藝術在地發展，用音樂關懷社會，培育在地優秀青年人才，發揚文化國際接軌」，與縣內音樂教育工作者和一群年輕音樂愛好者努力至今。

竹東鎮公所和代表會與台灣合唱音樂中心等單位合作，舉辦公益音樂會邀請人聲樂團走進校園演出。（記者廖雪茹攝）竹東鎮公所和代表會與台灣合唱音樂中心等單位合作，舉辦公益音樂會邀請人聲樂團走進校園演出。（記者廖雪茹攝）

擔任新竹縣議員和鎮長10幾年來，他積極推動藝術下鄉公益活動，每年與台灣合唱音樂中心等單位合作，舉辦春唱、秋唱音樂會，陸續邀請加拿大、德國、丹麥、拉脫維亞、荷蘭、新加坡、韓國、菲律賓等不同國家的人聲樂團，來到樹杞林文化館或是國中小學校園演出。

西班牙人聲樂團Dimension Vocal在竹東高中明倫堂演唱，選曲結合精心設計的幽默劇情，屢屢製造驚喜效果，笑果十足。（記者廖雪茹攝）西班牙人聲樂團Dimension Vocal在竹東高中明倫堂演唱，選曲結合精心設計的幽默劇情，屢屢製造驚喜效果，笑果十足。（記者廖雪茹攝）

像是上週三（22日）的秋唱音樂會，就邀請西班牙人聲樂團Dimension Vocal在竹東高中明倫堂演唱，演唱者發出的奇妙聲音和優美和聲，不僅讓觀眾大飽耳福，其選曲結合精心設計的幽默劇情，屢屢製造驚喜效果，現場笑果十足。

郭遠彰說，31日當天晚間7點30分，新竹縣交響樂團和樂成交響樂團將有一場精彩的「骷髏之夜」萬聖節音樂會，曲目骷髏之舞、蝙蝠序曲、神鬼奇航、鐵達尼號、歌劇魅影等。鄉親可自由免費入場欣賞高水準的音樂演出，現場還準備小禮物給來參加的小朋友，送完為止。敬邀大家前來聆賞。#

