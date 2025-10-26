清大環文系「看頭前」行動藝術節 新竹舊港島開跑

清華大學環境與文化資源學系在新竹舊港島舉辦「看頭前」行動藝術節。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國立清華大學環境與文化資源學系今在新竹舊港島舉辦「看頭前」行動藝術節，由於頭前溪是新竹的重要生命線，流域橫跨竹北、新竹與新豐地區，孕育豐富的生態與文化故事。清華大學永續學院永續長鄭國泰教授表示：「舊港島是新竹港貿文化的發源地，也是環境變遷下的縮影，師生希望透過藝術、科學與教育的串連，讓民眾重新理解這條溪流的生命意象，並轉化為具體的社會行動。」

活動由「頭前溪流域走讀」揭開序幕，帶領參與者穿越溪岸、田埂與古聚落，透過專業導覽認識自然生態、聚落歷史與在地文化。參與民眾沿途觀察河道變遷、生物棲地及人文遺跡，體會水文系統如何影響城市與社區的發展。

緊接登場的「召喚頭前獸」共創體驗更是亮點。藝術團隊結合AI生成藝術技術，將頭前溪流域的特有物種如白鷺鷥、石斑魚與竹塹溪原生魚類等，轉化為動態影像與互動裝置。參與者可透過數位工具創作出屬於自己的「流域神獸」，象徵自然界的多樣性與共生精神。希望用科技讓藝術更貼近自然，讓民眾理解AI不是取代自然，而是協助我們重新看見自然。

「韌性社區與永續環境」論壇，為整場活動的學術核心，邀集多名跨領域講者，包括日本早稻田大學早田宰教授、竹塹社大洪明仕校長、清大羅揚銘教授，以及地方實踐者蔡松根里長、鄧維兆理事長與謝慧萍理事長，共同探討自然解方韌性社區，如何在流域治理中發揮作用。

鄭國泰教授以「跨學科行動框架」開場，強調永續發展必須結合學術研究、地方治理與社區參與，建立「從在地到全球」的行動網絡。早田宰教授則以「全球社會—生態系統經驗」為題，分享日本在地方復原力與氣候調適的實例，呼應台灣在氣候變遷治理上的挑戰。洪明仕校長則以「港貿風騷200年」回顧舊港島的歷史變遷，見證地方如何在現代化浪潮中尋回自我定位。羅揚銘教授以「自然智慧」作結，強調從自然中學習治理之道，建立更具包容性與彈性的地方共創模式。

