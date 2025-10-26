自由電子報
見證「土庫醫生一條街」榮光 百年建物萬得醫院修復開館活化利用

2025/10/26 18:12

土庫鎮萬得醫院已百餘年，見證當地「土庫醫生一條街」的故事。（記者李文德攝）土庫鎮萬得醫院已百餘年，見證當地「土庫醫生一條街」的故事。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林土庫萬得醫院1914年由駱萬得醫師設立，建築百餘年，前年獲文化部補助修復，經17個月整修，重新開放，今（26）起舉辦開館後首展「故事･回家」，後代駱芬美直言感動又開心。縣府表示，已提案萬得醫院列為歷史建築，盼成為雲林重要文化資產。

土庫鎮萬得醫院經17個月修復正式開館並舉辦「故事．回家」特展。（記者李文德攝）土庫鎮萬得醫院經17個月修復正式開館並舉辦「故事．回家」特展。（記者李文德攝）

在地文史工作者謝暉宏指出，當時萬得醫院內有內科、小兒科、婦產科還設外科手術室，是鎮內赫赫有名醫院。1954年由二代駱雲從醫師接手，兩代醫師對於弱勢戶呵護有加、不收診療費，堅守「賺情不賺錢」信念。當時因有萬得醫院，讓當地掀起讀書風氣，學子們志向當醫生，多年來成就了逾70名醫師，造就「土庫醫生一條街」美名。

土庫鎮萬得醫院駱萬得、駱雲從兩代醫師以「賺情不賺錢」的精神，呵護土庫人。（記者李文德攝）土庫鎮萬得醫院駱萬得、駱雲從兩代醫師以「賺情不賺錢」的精神，呵護土庫人。（記者李文德攝）土庫鎮萬得醫院經17個月修復正式開館，此為藥房。（記者李文德攝）土庫鎮萬得醫院經17個月修復正式開館，此為藥房。（記者李文德攝）

萬得醫院1995年停業，駱雲從2016年辭世後，建築由後代駱芬美接手，她無償提供空間，讓當地文史工作者進駐使用，但因建築構造老舊，2023年獲文化部「私有老建築保存再生補助計畫」，斥資逾1,400萬元修復。由雲林縣萬得文化協會、土庫青年知識發展協會等單位，投入20多位青年一同討論工程事項。

土庫鎮萬得醫院經17個月修復正式開館並舉辦「故事．回家」特展。（記者李文德攝）土庫鎮萬得醫院經17個月修復正式開館並舉辦「故事．回家」特展。（記者李文德攝）土庫鎮萬得醫院「故事．回家」特展，邀請6名在地藝術家、青年們展現土庫的多元面貌。（記者李文德攝）土庫鎮萬得醫院「故事．回家」特展，邀請6名在地藝術家、青年們展現土庫的多元面貌。（記者李文德攝）

經17個月修復工程，25日正式開館，26日正式舉辦「故事･回家」特展，邀請6名在地藝術家、青年們展現土庫的多元面貌。

駱芬美直言：「感動感動再感動！」此處是小時候生活空間，現在能匯集所有土庫地方眾人之力，很開心又感動，盼這棟房子可成為文化基地；萬得文化協會總幹事王襄捷表示，17個月修復，20多名青年將對於建築的想像提出、彙整，一步一步達成共識，甚至內部水電、裝潢等，都是青年自學修復的成果，充斥滿滿感動。

土庫青年知識發展協會理事長邱子玲指出，萬得醫院不只會成為文化場域，將規劃相關課程，邀請社區民眾參與，凝聚更多當地向心力。

縣府文觀處長陳璧君表示，萬得醫院作為土庫醫療史重要篇章，極具歷史意義，現已提報列為縣定歷史建築，已進入文資審議大會，盼此處確定列入後，成為雲林重要文化資產。

