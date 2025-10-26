榮三盃學生棋王重新洗牌 裁判長點出致勝關鍵

第20屆榮三盃學生棋王比賽今決賽，參賽者穩健中掌握先機、最終致勝。（記者王文麟攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕圍棋界有個俗話說，棋子是圓的，沒有永遠的贏家或輸家，第20屆「榮三盃全國學生棋王賽」決賽結果出爐，3組學生棋王都是新登桂冠寶座，可說重新洗牌，裁判長秦世敏點出致勝關鍵。

秦世敏在觀察最後一盤棋局時，發現小學組從一開始就四平八穩，頻頻說道「太中規中矩了」，沒想到黑、白子開始互為攻守，黑子持續攻勢凌厲，白則沉穩應對，逐漸拉開雙方的差距，使贏面逐漸站穩白的這一邊，最後更出現奇特的四塊棋雙活棋形，可說頗為戲劇性。

頒獎貴賓與得獎者合照：第二排左起林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬、副裁判長張三郎、中學生棋王李碩恩、大學生棋王王陳允祈、基金會董事長林鴻聯、小學生棋王陳天宸、大會主席江振雄、自由時報總編輯鄒景雯、裁判長秦世敏。（記者王文麟攝）

秦世敏讚白棋陳天宸的穩定度高，奠定贏棋的基礎。其實在小學組近幾年賽績中，這次執黑子的林泓佑算是相當具爆發力的，他曾於前年初賽時，負傷參賽堅持到五盤全勝後直奔醫院，去年更在決賽中取得第二名佳績，原本很被看好；而陳天宸則是以持續前進的名次，終於今年登上棋王寶座。

想較之下，中學組棋王的勝出可說在意料之中，本來就實力堅強的七段李碩恩對決此次三組搶桂冠的最後六名選手中，唯一以六段報名參賽的溫紹淵，一開始雙方平分秋色，但很快的，執黑子的李碩恩就奠定了難以撼動的贏面，最終獲得勝利。不過，曾於2019年榮登小學生棋王的溫紹淵，這次以高二棋力六段搶中學生棋王，最終雖功虧一簣，秦世敏仍認為他已有七段實力，是後勢可期的黑馬。

至於大學組，真的就是大黑馬擊敗去年大學生棋王。當決賽最後一盤冠軍之爭名單出現陳允祈時，很多人都對這個名字感到陌生，至少在前幾年的榮三盃並未見到這個名字。原來陳允祈曾於高三參賽獲得第十名，但因未繼續升學只好先當兵，直到去年考上大學，才又回歸榮三盃參賽。

因為陳允祈曾於中華棋協當過替代役，曾任棋協秘書長的裁判長秦世敏有認出他，笑說陳允祈第一天初賽第一盤就輸棋，第二盤贏棋後來找他聊天，沒想到就一路贏到榮登棋王寶座，秦世敏直誇他棋風穩健且爆發力強。

