「青氣（天）」、「萬丈（長）」、「埊（地）」、「多年（久）」 新竹縣優秀藝術家胡國龍邀大家齊賞字

新竹縣優秀藝術家、書法家胡國龍（右）用金字體寫下古字的「天長地久」，送字墨給縣長楊文科，由縣府祕書長李安妤（左）代為收下。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕「2025新竹縣優秀藝術家薪傳展~行歌拾穗：胡國龍書法創作展」即日起在新竹縣美術館展到11月30日，現場不僅展出他從教育界退休後，近10年以篆、隸、草、行、楷等多種書體從事的書法創作，新竹縣文化基金會還推出文創商品「天長地久梅酒禮盒」，其中「天長地久」4字，用的就是胡國龍以金文字體書寫出的古合體字「青氣（天）」、「萬丈（長）」、「埊（地）」、「多年（久）」的字墨而成，讓人看到傳統書墨香氣從藝術殿堂飄入民間日常。

新竹縣結合胡國龍書法藝術推出的「天長地久梅酒禮盒」。（取自竹縣府官網）

縣府文化局長朱淑敏說，這個薪傳展展名取自《列子．天瑞》「拾遺穗於故畦，並歌並進」，既寓意生活閒適自得，也反映胡國龍「老實寫字、隨性而真」的創作心境。開幕時，他就特別送上前述用古字書寫而成的「天長地久」字墨給縣長楊文科，由縣府秘書長李安妤代表收下。

「2025新竹縣優秀藝術家薪傳展~行歌拾穗：胡國龍書法創作展」目前正在縣府文化局美術館中展出。（取自竹縣府官網）

胡國龍說，「天長地久」這4個合體字是古字。「天」用「青氣」代表，由「青」和「氣」組成，是個異體字；「長」以字「萬丈」取代，意指長度很高或很深；「地」則用「埊」這個異體字表現，由山、水、土3部分組成。「久」則用「多年」強調時間的久遠。

新竹縣府文化局美術館正展出「2025新竹縣優秀藝術家薪傳展~行歌拾穗：胡國龍書法創作展」。（取自竹縣府官網）

朱淑敏說，這個書法薪傳展作品呈現：古雅閑逸、渾穆樸拙、法趣相生及日常書寫4大系列。胡國龍從古典韻味入手，轉而厚重質樸到法度與趣味並行，最後則用多件小品示範書法融入日常生活的多元面貌，很值得對書法藝術有興趣的人前往欣賞。

