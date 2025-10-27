嘉義文學季「民雄檨仔路文學展」開展 探索在地文學與生活

民雄檨仔路文學展在民雄日式招待所開展。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義縣文化觀光局主辦、國立中正大學承辦的「嘉義文學季：民雄檨仔路文學展」，昨起至11月30日在民雄日式招待所舉行，主辦方以「無仝款的人，看向仝一欉檨仔」（檨仔：芒果）為主題，將舉辦4場講座與4場導覽，透過展覽、講座、導覽、音樂會等，帶領大眾重新認識民雄，感受在地文學與生活的連結。

文學展讓民眾探所在地文學與生活的連結。（嘉義縣政府提供）

昨嘉義縣長翁章梁、中正大學台灣文學與創意應用研究所長李知灝、策展人教授江寶釵與參展作家為展覽揭開序幕；參展作家台語詩人與作家鄭順聰、阮劇團副團長盧志杰、音樂人與小說家張嘉祥，均出生於民雄鄉，畢業於東榮國小與民雄國中，成長的場域串聯中正大學至民雄街仔，道路兩旁過去是芒果樹，文學展以「無仝款的人，看向仝一欉檨仔」為主題，將3人有關民雄檨仔路的創作集結，加入中正大學研究與轉譯成果，呈現民雄檨仔路上的記憶、變遷與文化再現。

民眾在民雄日式招待所探所在地文學。（嘉義縣政府提供）

鄭順聰用寫作、演講等方式推廣台語，作品《台語好日子》是學習台語的入門書，其他作品如《挩窗去弄險：大士爺厚火氣》、《台味飄撇：食好料的所在》；盧志杰擅長以「答喙鼓」的形式演出，結合語言的機智、幽默和文化內涵，讓台語文化在創新形式中傳承；張嘉祥成立裝咖人樂團，作品《夜官巡場》從成長的嘉義火燒庄（現民雄豐收村）出發，融合民間陰神信仰與童年記憶。

文學展將民雄檨仔路的創作集結。（嘉義縣政府提供）

本次嘉縣文觀局表示，展覽以民雄日式招待所為主展場，匯聚作家作品如鄭順聰的小說《大士爺厚火氣》、詩集和散文集、盧志杰的劇作與轉譯作品、張嘉祥的《夜官巡場》，並加入中正大學台創所、原資中心的相關創作、研究與轉譯的成果。

文學季將展場將延伸至中正大學小展場以及民雄各地空間，如七星藥局、東榮國小、火燒庄、民雄街仔等地，邀請學者、作家與地方居民共聚，透過講座與導覽，帶領大眾透過文學的角度，從飲食、信仰、地景等不同面向切入，營造跨世代對話的平台。

