嘉大交響樂團年度音樂會 演出特瑞．萊利代表作《In C》

2025/10/27 14:29

嘉大交響樂團年度音樂會，將演出特瑞．萊利代表作《In C》等經典曲目。（嘉義大學提供）嘉大交響樂團年度音樂會，將演出特瑞．萊利代表作《In C》等經典曲目。（嘉義大學提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義大學交響樂團為推廣古典音樂，10月30日晚間7點半在嘉大民雄校區大學館演藝廳舉辦定期音樂會，由曾獲「廣島國際指揮大賽」第3名的指揮鄒佳宏領軍，以「C調」為演出主題，曲目橫跨古典至現代，展現多元音樂風貌，民眾可自由入場。

嘉大表示，嘉大交響樂團是雲嘉地區唯一具備完整編制的大學交響樂團，樂團曾赴美國與中國多地巡演，並於2021年登上「北回曙光總統府音樂會」舞台，優異表現獲各界肯定。

嘉大交響樂團定期音樂會30日晚間7點半登場，推廣古典音樂。（嘉義大學提供）嘉大交響樂團定期音樂會30日晚間7點半登場，推廣古典音樂。（嘉義大學提供）

此次定期音樂會的演出以「C調」為主題，包含莫札特歌劇《後宮誘逃》序曲、貝多芬第5號《命運》交響曲，以及將挑戰極簡主義大師特瑞．萊利的代表作《In C》，作品結合重複、隨機與即興，讓每次演出都獨具新意，為聽眾帶來截然不同的聆聽體驗。

嘉大表示，在人工智慧高度發展的時代，古典音樂的學習過程更顯彌足珍貴。嘉大音樂系與交響樂團秉持培育音樂人才與推廣藝文的使命，持續精進教學與演出品質，期盼透過此次音樂會，帶給觀眾一段難忘的藝術饗宴。

