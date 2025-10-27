限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
嘉大交響樂團年度音樂會 演出特瑞．萊利代表作《In C》
嘉大交響樂團年度音樂會，將演出特瑞．萊利代表作《In C》等經典曲目。（嘉義大學提供）
〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義大學交響樂團為推廣古典音樂，10月30日晚間7點半在嘉大民雄校區大學館演藝廳舉辦定期音樂會，由曾獲「廣島國際指揮大賽」第3名的指揮鄒佳宏領軍，以「C調」為演出主題，曲目橫跨古典至現代，展現多元音樂風貌，民眾可自由入場。
嘉大表示，嘉大交響樂團是雲嘉地區唯一具備完整編制的大學交響樂團，樂團曾赴美國與中國多地巡演，並於2021年登上「北回曙光總統府音樂會」舞台，優異表現獲各界肯定。
請繼續往下閱讀...
嘉大交響樂團定期音樂會30日晚間7點半登場，推廣古典音樂。（嘉義大學提供）
此次定期音樂會的演出以「C調」為主題，包含莫札特歌劇《後宮誘逃》序曲、貝多芬第5號《命運》交響曲，以及將挑戰極簡主義大師特瑞．萊利的代表作《In C》，作品結合重複、隨機與即興，讓每次演出都獨具新意，為聽眾帶來截然不同的聆聽體驗。
嘉大表示，在人工智慧高度發展的時代，古典音樂的學習過程更顯彌足珍貴。嘉大音樂系與交響樂團秉持培育音樂人才與推廣藝文的使命，持續精進教學與演出品質，期盼透過此次音樂會，帶給觀眾一段難忘的藝術饗宴。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應