澎湖公共地景創作之父吳飛達病逝 作品分散澎湖各村里

吳飛達作品以Q版特色為主，讓人印象深刻。（吳飛達廉署）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕在澎湖居住創作的吳飛達，有長達30多年與公部門公共藝術案子應對的經驗，許多村里造景藝術，都出自吳飛達之手，但傳出因尿毒症長期洗腎之故，身體不堪病魔折磨撒手人寰，只留下許多作品，分散在各村里，供後人追思這位澎湖公共藝術造景之父。

吳飛達原本專於西畫創作，然而繪畫創作要在澎湖營生不易，因緣際會下開始從事石雕，對於澎湖在地的特色與情懷有他自身的一套創作思維。村莊人口老化、年輕人外流，是澎湖面臨的現象。從小在澎湖成長的吳飛達，希望他居住的島嶼能規劃成人文藝術渡假島，進行環境保育讓鳥回來繁殖，還有漁村彩繪，辦理遊子歸鄉等活動。這些年也開始用公仔來表現村莊社區特色，譬如烏崁的公仔「高麗菜小姐」，就是以烏崁的特色產品高麗菜為擬人化創作；還有村落入口意象的創作，像鐵線的公共造景「牛轉乾坤」。

請繼續往下閱讀...

近年來白沙鄉公所積極發展一村一特色，與澎湖知名藝術家吳飛達合作，每村都依照盛產農漁特產，製作專屬的地景藝術，包括玳瑁石斑、三眼蟹、獅子魚、菊媽牡蠣殼寶寶等，只有後寮村是以哈密瓜為造型，顯示後寮為白沙重要的農業產區，又以溫室種植的哈密瓜聞名。

吳飛達作品珍珠小童，放在吉貝離島。（吳飛達臉書）

另外，玩澎湖必訪的吉貝島3座藝術裝置，以當地石滬景觀與人文背景設計出吉祥如意貝、照海小童和珍珠小童，其中珍珠小童以坐在蚌殼中的精靈為設計概念，大大眼睛與微笑，吸引不少遊客爭相合影。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法