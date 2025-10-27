自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

陳永欽、謝奕富版畫及書法獲全國雙首獎 陳永欽6年7冠創全國紀錄

2025/10/27 14:48

版書家陳永欽（前左4）及書法家謝奕富（前左5）雙雙獲全國雙首獎，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚。（記者張勳騰攝）版書家陳永欽（前左4）及書法家謝奕富（前左5）雙雙獲全國雙首獎，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣籍版畫家陳永欽與書法家謝奕富，雙雙獲得全國比賽首獎，其中陳永欽6年內有7件作品獲首獎，創全國紀錄；苗栗縣長鍾東錦今（27）日頒獎表揚。陳永欽指出，他投入版畫創作30年，藝術要長期耕耘，未來會持續創作，將版畫藝術推向國際。

版畫家陳永欽6年奪7冠軍，創全國紀錄，他致贈版畫創作給苗栗縣長鍾東錦（右）。（記者張勳騰攝）版畫家陳永欽6年奪7冠軍，創全國紀錄，他致贈版畫創作給苗栗縣長鍾東錦（右）。（記者張勳騰攝）

陳永欽在國立台灣美術館主辦的全國版畫比賽，以〈馬躍揚名〉奪得首獎，他對版畫媒材掌握純熟，運用多版套印與色彩疊印技法，在畫作中營造豐富光影與層次，同時展現木刻的厚實與絹印的細膩，使作品兼具手工溫度與視覺張力，他6年內有7件作品榮獲最高殊榮，創下全國紀錄。

書法家謝奕富（左）致贈書法創作給苗栗縣長鍾東錦。（記者張勳騰攝）書法家謝奕富（左）致贈書法創作給苗栗縣長鍾東錦。（記者張勳騰攝）

謝奕富於今年榮獲新竹縣長盃全國書法揮毫競賽長青組第1名，並曾獲金鴻獎、磊翁盃、行天宮盃及中原盃全國書法比賽第1名等殊榮，他以行草為主要書體，筆墨渾厚、結構穩健，風格古雅並兼具現代氣息；作品氣韻生動、筆勢雄健，展現深厚功力與對傳統書藝的堅持。

鍾東錦讚揚2人的成就不僅展現個人藝術高度，也彰顯苗栗在地文化的厚實根基。縣府將持續支持藝文發展，鼓勵青年創作者勇於創新、承續傳統，讓藝術之光照亮苗栗。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應