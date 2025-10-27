陳永欽、謝奕富版畫及書法獲全國雙首獎 陳永欽6年7冠創全國紀錄

版書家陳永欽（前左4）及書法家謝奕富（前左5）雙雙獲全國雙首獎，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣籍版畫家陳永欽與書法家謝奕富，雙雙獲得全國比賽首獎，其中陳永欽6年內有7件作品獲首獎，創全國紀錄；苗栗縣長鍾東錦今（27）日頒獎表揚。陳永欽指出，他投入版畫創作30年，藝術要長期耕耘，未來會持續創作，將版畫藝術推向國際。

版畫家陳永欽6年奪7冠軍，創全國紀錄，他致贈版畫創作給苗栗縣長鍾東錦（右）。（記者張勳騰攝）

陳永欽在國立台灣美術館主辦的全國版畫比賽，以〈馬躍揚名〉奪得首獎，他對版畫媒材掌握純熟，運用多版套印與色彩疊印技法，在畫作中營造豐富光影與層次，同時展現木刻的厚實與絹印的細膩，使作品兼具手工溫度與視覺張力，他6年內有7件作品榮獲最高殊榮，創下全國紀錄。

書法家謝奕富（左）致贈書法創作給苗栗縣長鍾東錦。（記者張勳騰攝）

謝奕富於今年榮獲新竹縣長盃全國書法揮毫競賽長青組第1名，並曾獲金鴻獎、磊翁盃、行天宮盃及中原盃全國書法比賽第1名等殊榮，他以行草為主要書體，筆墨渾厚、結構穩健，風格古雅並兼具現代氣息；作品氣韻生動、筆勢雄健，展現深厚功力與對傳統書藝的堅持。

鍾東錦讚揚2人的成就不僅展現個人藝術高度，也彰顯苗栗在地文化的厚實根基。縣府將持續支持藝文發展，鼓勵青年創作者勇於創新、承續傳統，讓藝術之光照亮苗栗。

